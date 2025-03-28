بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمواجهة الأهلي في الدوري

الجمعة، 28 مارس 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن اتحاد الكرة المصري تقدم بيراميدز بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته ضد الأهلي في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 12 أبريل المقبل في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقرر الاتحاد المصري اتخاذ الإجراءات الواجبة في هذا الصدد بعد أن استوفي طلب بيراميدز الشروط المنصوص عليها لائحيا، وتعهده بسداد تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي فور انتهاء إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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May be an image of ‎3 people, people playing football, people playing soccer and ‎text that says '‎EL اللهلراهسري ار دادم ROYPTLNHA FARUERd e Isalat 機量 HOOSH 9 بيراميدز يطلب حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي قدم اليوم نادي بيراميدز طلبا رسميأ للاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن رغبته في استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارته مباراته أمام الأهلي المقرر اقامتها 12 ابريل المقبل ضمن الجولة الثانية للدور الثاني لمسابقة دوري القسم الأول وقرر الاتحاد المصري اتخاذ الاجراءات الواجبة في هذا الصدد بعد أن استوفي طلب نادي بيراميدز الشروط المنصوص عليها لائحياً وتعهده بسداد تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي فور انتهاء اجازة البنوك بمناسبة بمنا سبة عيد الفطر المبارك.‎'‎‎

وسبق أن أمهل اتحاد الكرة كل من الأهلي وبيراميدز 48 ساعة لارسال طلبات رسمية بشأن طلب حكام أجانب لمباراتهما بالدوري، حسبما علم FilGoal.com سابقا.

وطلب اتحاد الكرة من أي طرف يرغب في استقدام طاقم تحكيم أجنبي إرفاق شيكات مستحقة الدفع مع طلبه بشكل رسمي.

وأرسلت رابطة الأندية المحترفة خطابا لكل من الأهلي والزمالك وبيراميدز بشأن استقدام حكام أجانب لمواجهاتهم المرتقبة. (طالع التفاصيل)

وسبق كشف مصدر من رابطة الأندية المحترفة لـFilGoal.com موقفها من طلب استقدام حكام أجانب لمباريات الدوري بعد الأزمة التي شغلت الرأي العام الكروي المصري مؤخرا.

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري هذا الشهر.

وحصل FilGoal.com على خطاب رابطة الأندية المُرسل للأندية بشأن استقدام حكام أجانب.

وحسبما جاء في الخطاب فإن رابطة الأندية طلبت من بيراميدز وكذلك باقي الأندية بالتقدم بخطاب رسمي "حال رغبته" لاستقدام حكام أجانب لمواجهتي الأهلي والزمالك مع مراعاة تحويل القيمة المالية قبل أسبوعين من اللقاء وفقا للائحة.

ويأتي ذلك الخطاب بعد التنسيق بين هاني أبو ريدة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية طبقا للخطاب الصادر من الرابطة وتمسك الاتحاد بتطبيق بند الحكام الأجانب نصا لما هو وارد في اللائحة.

ماذا تقول اللائحة؟

في حالة طلب أي نادي تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها ووافق مجلس إدارة الرابطة على تلبية طلبه يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة.. الخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة، وارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

بيراميدز الأهلي الدوري المصري
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