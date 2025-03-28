انتهت كأس مصر - بيراميدز (4)-(0) البنك الأهلي.. السماوي يدافع عن لقبه للنهاية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في استاد الدفاع الجوي في نصف نهائي كأس مصر.

ويسعى بيراميدز للوصول لنهائي كأس مصر لمواصلة الدفاع عن لقبه.

فيما يأمل البنك الأهلي في الوصول لنهائي الكأس لأول مرة في تاريخه.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

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انتهت

ق 81: انفراد لرمضان صبحي الذي راوغ المدافع وسدد كرة تصدى لها البلعوطي ثم العارضة لتمنع الهدف الخامس له.

ق 63: رمضان صبحي يسجل الرابع من علامة الجزاء لبيراميدز

ق 61: بطاقة حمراء لمحمود الجزار بسبب ضرب ماييلي بدون كرة.

ق 58: ركلة جزاء لبيراميدز بعد ضرب مدافع البنك لفيستون ماييلي في وجهه بدون كرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: تقنية الفيديو تستدعي الحكم لمراجعة الهدف بداعي وجود تسلل بسبب التداخل لكنه يحتسبها هدفا

ق 25: جووول الثااالث تصويبة صاروخية من بلاتي توريه تسكن الشباك وتعزز تقدم بيراميدز

من عرضية نموذجية للشيبي.. أحمد عاطف قطة يسجل الثاني للبيراميدز في مرمى البنك الأهلي pic.twitter.com/IWgnxyiiM9 — ON Sport (@ONTimeSports) March 28, 2025

ق 18: جووول الثاااني أحمد عاطف يضيف الثاني سريعا برأسية بعد عرضية متقنة من محمد الشيبي

الفهد الكونغولي فيستون مايلي يسجل أولى أهداف بيراميدز في مرمى البنك الأهلي pic.twitter.com/YpFNbdGoxw — ON Sport (@ONTimeSports) March 28, 2025

ق 14: جووول أووول فيستون ماييلي يسجل الأول لبيراميدز بعد عرضية من ركلة ثابتة نفذها مصطفى فتحي

ق 10: تسديدة بلاتي توريه تعلو عارضة البنك الأهلي

بداية اللقاء