انتهت كأس مصر - الزمالك (2)-(1) سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 28 مارس 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

أيمن سعد - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

ومن المنتظر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء بيراميدز ضد البنك الأهلي في نهائي الكأس.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 90: جووول زيزو من تسديدة مقوسة رائعة.

ق 80: تسديدة خطيرة من لاكاي بعيدة عن المرمى.

ق 74: دخول مصطفى شلبي ومحمود جهاد بدلا من الجزيري ونبيل عماد.

ق 68: إنقاذ رااائع من محمد بسام بعد تسديدة من زيزو.

ق 60: دخول زيزو بدلا من ناصر ماهر.

ق 58: جووول أيمن سعد من تسديدة أرضية بعد عرضية أرضية من إسلام عيسى.

ق 52: عبد الله السعيد يهدر ركلة الجزاء.

ق 52: الحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك عن طريق عبد الله السعيد بعدما سدد ولمست يد توني.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: تسديدة قوية من حسام عبد المجيد بعيدة عن المرمى.

ق 39: إسلام عيسى يسدد من داخل منطقة الجزاء ومحمد صبحي يتصدى بطريقة رائعة.

ق 33: جووول عبد الله السعيد من نقطة الجزاء.

ق 31: ركلة جزاء للزمالك بعد تدخل محمد توني على عبد الله السعيد عقب تأكيد الحكم بعد العودة للفيديو.

ق 30: عودة الحكم للفيديو بسبب شك في ركلة جزاء للزمالك.

ق 28: اعتراضات من لاعبي الزمالك بسبب المطالبة بركلة جزاء.

ق 17: بطاقة صفراء على فاخري لاكاي بعد تدخله مصدق.

ق 7: رأسية من الجزيري بعيدة عن المرمى المرمى.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك سيراميكا كليوباترا كأس مصر
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