انتهت كأس مصر - الزمالك (2)-(1) سيراميكا كليوباترا

ومن المنتظر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء بيراميدز ضد البنك الأهلي في نهائي الكأس.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 90: جووول زيزو من تسديدة مقوسة رائعة.

ق 80: تسديدة خطيرة من لاكاي بعيدة عن المرمى.

ق 74: دخول مصطفى شلبي ومحمود جهاد بدلا من الجزيري ونبيل عماد.

ق 68: إنقاذ رااائع من محمد بسام بعد تسديدة من زيزو.

ق 60: دخول زيزو بدلا من ناصر ماهر.

ق 58: جووول أيمن سعد من تسديدة أرضية بعد عرضية أرضية من إسلام عيسى.

ق 52: عبد الله السعيد يهدر ركلة الجزاء.

ق 52: الحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك عن طريق عبد الله السعيد بعدما سدد ولمست يد توني.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: تسديدة قوية من حسام عبد المجيد بعيدة عن المرمى.

ق 39: إسلام عيسى يسدد من داخل منطقة الجزاء ومحمد صبحي يتصدى بطريقة رائعة.

ق 33: جووول عبد الله السعيد من نقطة الجزاء.

ق 31: ركلة جزاء للزمالك بعد تدخل محمد توني على عبد الله السعيد عقب تأكيد الحكم بعد العودة للفيديو.

ق 30: عودة الحكم للفيديو بسبب شك في ركلة جزاء للزمالك.

ق 28: اعتراضات من لاعبي الزمالك بسبب المطالبة بركلة جزاء.

ق 17: بطاقة صفراء على فاخري لاكاي بعد تدخله مصدق.

ق 7: رأسية من الجزيري بعيدة عن المرمى المرمى.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل