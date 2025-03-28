تشكيل البنك - فيصل وجريندو على رأس الهجوم أمام بيراميدز

الجمعة، 28 مارس 2025 - 20:41

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - البنك الأهلي - المصري

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وجاء تشكيل البنك كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

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خط الدفاع: محمد بسيوني - محمود الجزار - سعيدو سيمبوري - داو سيريل - ألفا كيتا

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد فتحي - أحمد مدبولي

خط الهجوم: أسامة فيصل - محمد عبد اللطيف جريندو

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان بيراميدز قد تأهل لنصف نهائي الكأس بالفوز على إنبي 2-1 في ربع النهائي.

بينما تأهل البنك الأهلي على حساب غزل المحلة بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا.

وكان الأبيض قد تأهل بالفوز على سموحة 4-2.

بينما تأهل سيراميكا بالفوز على الجونة 3-1.

أسامة فيصل البنك الأهلي كأس مصر
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