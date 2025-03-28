تشكيل الزمالك - زيزو على مقاعد البدلاء والجزيري في الهجوم ضد سيراميكا كليوباترا
الجمعة، 28 مارس 2025 - 20:36
كتب : FilGoal
أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه سيراميكا كليوباترا.
ويلاقي الزمالك خصمه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نصف نهائي كأس مصر.
ويتواجد أحمد سيد (زيزو) على مقاعد البدلاء بعد عودته من مباريات تصفيات كأس العالم 2026 مع منتخب مصر.
ويستمر محمد صبحي في حراسة مرمى الزمالك في بطولة الكأس.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.
خط الوسط: محمود بنتايك - عمر جابر - نبيل عماد – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر.
خط الهجوم: سيف الجزيري.
بينما وصل سيراميكا كليوباترا لنصف النهائي بعد الانتصار على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ومن المنتظر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء بيراميدز ضد البنك الأهلي في نهائي كأس مصر.