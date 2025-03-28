تشكيل الزمالك - زيزو على مقاعد البدلاء والجزيري في الهجوم ضد سيراميكا كليوباترا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعد الفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما وصل سيراميكا كليوباترا لنصف النهائي بعد الانتصار على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء بيراميدز ضد البنك الأهلي في نهائي كأس مصر.