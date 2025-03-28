تشكيل سيراميكا كليوباترا - عودة قندوسي للوسط ولاكاي في الهجوم ضد الزمالك

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه ضد منافسه الزمالك.

ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام خصمه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويقود الجنوب إفريقي فاخري لاكاي هجوم سيراميكا كليوباترا.

ويتواجد الثنائي أحمد قندوسي وأحمد بلحاج في وسط سيراميكا كليوباترا.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد عادل.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد قندوسي - أيمن سعيد - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فاخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعد الفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما وصل سيراميكا كليوباترا لنصف النهائي بعد الانتصار على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء بيراميدز ضد البنك الأهلي في نهائي كأس مصر.