تشكيل بيراميدز - إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء أمام البنك في نصف نهائي الكأس

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر.

ويتواجد إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء، بينما يقود فيستون ماييلي هجوم الفريق الأزرق.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين

أمامهما: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - طارق علاء - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - يوسف أوباما - مروان حمدي

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان بيراميدز قد تأهل لنصف نهائي الكأس بالفوز على إنبي 2-1 في ربع النهائي.

بينما تأهل البنك الأهلي على حساب غزل المحلة بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا.

وكان الأبيض قد تأهل بالفوز على سموحة 4-2.

بينما تأهل سيراميكا بالفوز على الجونة 3-1.