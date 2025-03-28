شكوى أوساسونا - أفلت سابقا من نفس تهمة برشلونة.. وحكاية الصحفي المدريدي

الجمعة، 28 مارس 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

إنييجو مارتينيز

أعلن نادي أوساسونا في بيان رسمي عن تقدمه بشكوى ضد مشاركة إنييجو مارتينيز مع برشلونة، في المباراة التي فاز به الفريق الكتالوني 3-0.

وجاء بيان أوساسونا كالتالي:

نُدرك أن مشاركة اللاعب إنييجو مارتينيز غير قانونية.

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‏قبل المباراة الأولى للمنتخب تم استبعاد ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة: إنييجو ومارك كاسادو ولاعبنا برايان زاراجوزا.

لم يُشارك أحد منهم في المباراة سوى إنييجو، ولم يحضر أحد لمعسكر المنتخب ويجري الفحوصات سوى لاعبنا برايان.

‏حالة بابلو توري وفيرمين لوبيز وجيرارد مارتن مختلفة لأن الاتحاد استبعدهم ولكن ليس بسبب بيان طبي.

‏اتخذ نادي أوساسونا قرارا بتقديم شكوى دفاعا عن حقوقه ونزاهة المنافسة والمساواة بين جميع المشاركين فيها.

الدوافع

بنيت الشكوى على وجود مخالفة لقواعد فيفا التي تلزم اللاعب الغائب عن المنتخب بعدم اللعب قبل 5 أيام من آخر مباراة لبلاده.

المباراة لُعبت بعد 4 أيام فقط من مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم، التي شهدت تأهل الماتادور بركلات الترجيح يوم 23 مارس.

فرص النجاح

مارتينيز خرج من حسابات لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا قبل التوقف الدولي بسبب إصابة طفيفة في الركبة، وتم إعلان ذلك ببيان من الاتحاد الإسباني، وبالاتفاق بين الطرفين.

وفقا لإذاعة "كوبي"، فإن القاعدة تنص بالفعل على عدم إمكانية مشاركة اللاعب مع ناديه قبل 5 أيام إن غاب عن المنتخب بسبب الإصابة.. "ما لم يسمح الاتحاد صراحة بذلك".

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن مسؤولي أوساسونا أنفسهم يعرفون أنهم لا يملكون فرصة حقيقية للنجاح في هذا المسعى.

على الجانب الآخر أوضحت صحيفة ماركا إن الاتحاد الإسباني لا يرى أي أهمية لهذا الاحتجاج، لأن الاستبعاد تم ببيان رسمي، يعكس اتفاقا بين برشلونة والاتحاد، وليس استبعادا اضطراريا.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإنه لا يوجد أدنى قلق في برشلونة من هذه الشكوى.

كذلك كشفت تقارير عن كون إسحاق فوتو صحفي "كوبي" المعروف بتشجيعه لريال مدريد وقربه من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، هو من لفت نظر أوساسونا للمسألة بأكملها.

وبحسب إي إس بي إن فإن مصدر من فيفا أكد عدم وجود أي فرصة لنجاح شكوى أوساسونا.

الواقعة التي يشكو منها أوساسونا حدثت لصالحه في 2004

جون ألويسي مهاجم أوساسونا آنذاك تم استبعاده من قائمة أستراليا يوم 18 فبراير ثم لعب معه ضد مايوركا في 22 فبراير وسجل هدفا.

مايوركا تقدم بشكوى مشابهة وتم رفضها بناء على أن قرار استبعاد ألويسي كان بمثابة "إلغاء للاستدعاء" وبالتالي فإن قرار الاستدعاء الأول لم تعد له صفة قانونية.

وأثارت هذه المباراة أزمة بعد تأجيلها بسبب وفاة طبيب برشلونة، حيث تم تحديد موعدها في نهاية التوقف الدولي مباشرة.

وبسبب ذلك، لعب برشلونة بدون رافينيا ورونالد أراوخو، حيث تأخر الثنائي في العودة من منتخبي البرازيل وأوروجواي على الترتيب.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

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