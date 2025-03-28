مصدر من منتخب الناشئين لـ في الجول: لا إصابات.. ولهذا لم نلعب وديات في المغرب

طمأن مصدر من منتخب مصر للناشئين الجماهير على استعدادات الفريق لخوض كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما في المغرب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المنتخب جاهز لخوض أمم إفريقيا في المغرب وليس لدينا أي إصابات في القائمة".

وأوضح "فضلنا عدم خوض مباريات ودية منذ السفر لأننا نرى الوديات التي خضناها في القاهرة كافية".

ولعب منتخب الناشئين مباريات ودية أمام تنزانيا وليبيريا ونجوم المستقبل قبل السفر إلى المغرب.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصميم جديد لمُجسم كأس أمم إفريقيا للناشئين 2025.

وتقام البطولة في المغرب في الفترة من 30 مارس الجاري إلى 19 أبريل المقبل.

وأوضح كاف في بيانه أن الكأس ترمز إلى مسار اللاعبين الشباب، مُدمجة مع خريطة إفريقيا لتعكس الفخر القاري والوحدة.

ستقام النهائيات في 4 ملاعب عبر 3 مدن: الدار البيضاء، المحمدية والجديدة.

جاءت فكرة الكأس الجديدة تحت شعار "الرحلة تبدأ"، حيث يجسد الطموح والنمو والخطوات الأولى نحو مستقبل أسطوري لهؤلاء اللاعبين، حسب البيان.

يتميز التصميم بهيكل شبيه بالطريق، يرمز إلى مسيرة اللاعب، ويتكامل مع خريطة إفريقيا ليعكس روح الفخر القاري والتضامن.

يعكس الشعار تصميم كأس أمم إفريقيا للناشئين بما في ذلك قاعدته، التي تُمثل الهيكل والدعم والتوجيه الذي يقدم كاف، مما يؤكد دوره الأساسي في رعاية الجيل القادم من نجوم إفريقيا.

تُعد النهائيات القارية، محطة تأهيلية لكأس العالم للناشئين، حيث ستُمثل القارة الإفريقية بـ10 منتخبات في البطولة الموسعة التي ستُقام في قطر، في وقت لاحق من هذا العام.

مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما

- المجموعة الأولى: المغرب (المضيف)، أوغندا، تنزانيا، زامبيا

- المجموعة الثانية: مصر، بوركينافاسو، الكاميرون، جنوب إفريقيا

- المجموعة الثالثة: السنغال، غامبيا، الصومال، تونس

- المجموعة الرابعة: مالي، أنجولا، كوت ديفوار، جمهورية إفريقيا الوسطى

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي، ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز إلى كأس العالم في نوفمبر المقبل بدولة قطر.

وجاءت قائمة مصر التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - ياسين حاتم

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - معاذ فوزي - فارس فخري - عمر محمد كمال

الوسط: محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - محمد شحاتة - عبد الرحمن أبو اليزيد - باسل مدحت - عمر العدوي - بلال عطية - أحمد إيهاب - أنس رشدي - يوسف وجيه.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبدالعزيز الزغبي - إبراهيم السيد - يوسف تامر - زياد أيوب - محمود شاكر.

وخاض منتخب الناشئين في معسكره الأخيرة 4 مباريات ودية أمام ليبيريا وتنزانيا (مباراتين) ونجوم المستقبل، حيث استطاع الفوز في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين على النحو التالي:

ضد جنوب إفريقيا 31 مارس

ضد بوركينا فاسو 3 أبريل

ضد الكاميرون 6 أبريل

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وتأهل الفراعنة الصغار إلى البطولة بعد فوزهم ببطولة شمال إفريقيا.

يترأس البعثة وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويضم الجهاز الفني أحمد الكأس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا اداريا ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، وسالم حنيش محلل أداء.

كما يتواجد في الجهاز قاسم قدري مخططا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وعمرو طه طبيب المنتخب، ومحمد الششتاوي علاج طبيعي، ومجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.