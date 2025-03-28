بعد الاستئناف.. براءة ألفيش من تهمة الاغتصاب

حصل داني ألفيش أسطورة الكرة البرازيلية على حكم بالبراءة من تهمة الاعتداء الجنسي.

وقررت هيئة الاستئناف في محكمة العدل الكتالونية إلغاء الحكم السابق بحبس اللاعب.

وبنت المحكمة قرارها على اعتبار شهادة الشابة التي رفعت القضية على ألفيس ليست كافية، ما يمنح اللاعب قرينة البراءة .

وأدانت محكمة كتالونيا العليا اللاعب البرازيلي داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي في 2024، وقضت بحبسه لمدة 4 سنوات ونصف.

وواجه داني ألفيش لاعب برشلونة السابق احتمالية الحبس لتسع سنوات بتهمة بالاعتداء الجنسي على امرأة شابة في ملهى ليلي في برشلونة، لكن المحكمة اكتفت بنصف هذه المدة.

وأكدت المحكمة أن أقوال الضحية والشهود وكذلك الأدلة كافية لإرسال داني ألفيش إلى المحاكمة بتهمة جريمة الاعتداء الجنسي.

الحكم جاء بعد عام من حبسه احتياطيا.

وقضت المحكمة بحبسه مع دفع 150 الف يورو للضحية.

وخرج ألفيش من السجن بكفالة تقدر بمليون يورو بعد 14 شهرا.

وخرج ألفيش من السجن بشرط تسليم جوازي السفر البرازيلي والإسباني مع البقاء على مسافة كيلومتر واحد بعيدا عن الضحية، وعدم مغادرة إسبانيا والمثول أمام المحكمة إسبوعيا.

ماذا حدث؟

اتهمت السيدة لاعب برشلونة السابق بلمسها بشكل غير لائق دونا عن إرادتها في تلك الليلة بالملهى الليلي.

وأصدرت قاضية التحقيق في المحكمة رقم 15 لمدينة برشلونة، قرارا بدخول ألفيش الحبس الاحتياطي، دون وجود كفالة، مما يغلق الباب أمام خروجه ولو مؤقتًا.

واستجابت القاضية لطلب المدعي العام بإيداع ألفيش الحبس الاحتياطي دون كفالة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الطب الشرعي أثبت وجود السائل المنوي الخاص بألفيش داخل جسم المرأة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي.

بالإضافة إلى ذلك تم العثور على السائل المنوي الخاص بألفيش في أرضية دورات المياه في الملهى الليلي الذي وقعت فيه الجريمة المزعومة، كما تم العثور على سائل منوي على بعض ملابس الضحية.

يذكر أن ألفيش أعطى شهادات متضاربة بشأن تواجده في الملهى الليلي وهو ما يتعارض مع الأدلة التي جمعتها شرطة كتالونيا في برشلونة.

وذكرت محطة "TVE 3" الإسبانية آنذاك أن ألفيش اعترف أنه تواجد بالفعل في ذلك الملهى الليلي ليلة وقوع الاعتداء المزعوم، لكنه شدد أن حضوره هناك تم لفترة قصيرة من الزمن، ونفى الاعتداء جنسيًا على الضحية.

لكن ذلك يتعارض مع ما جمعته شرطة كتالونيا من أدلة تتعلق بتواجده في الملهى بعد مراجعة كاميرات المراقبة والحصول على شهادة عدد من الحاضرين في المكان.

ألفيش (41 عامًا) لم يعد لاعب لأي ناد بعدما فسخ بوماس المكسيكي على خلفية الاتهامات.