محاولة جيدة ولكن.. هل يملك أوساسونا أي أمل في شكواه ضد برشلونة؟

فاز برشلونة على أوساسونا 3-0 يوم الخميس 27 مارس، وهو ما قرر الطرف الخاسر الاحتجاج ضده، بسبب مشاركة إنييجو مارتينيز مدافع الفريق الكتالوني.

وبنيت الشكوى على وجود مخالفة لقواعد فيفا التي تلزم اللاعب الغائب عن المنتخب بعدم اللعب قبل 5 أيام من آخر مباراة لبلاده.

المباراة لُعبت بعد 4 أيام فقط من مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم، التي شهدت تأهل الماتادور بركلات الترجيح يوم 23 مارس.

ولكن.. هل يملك أوساسونا أملا حقيقيا في الحصول على نقاط المباراة؟

مارتينيز خرج من حسابات لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا قبل التوقف الدولي بسبب إصابة طفيفة في الركبة، وتم إعلان ذلك ببيان من الاتحاد الإسباني، وبالاتفاق بين الطرفين.

وفقا لإذاعة "كوبي"، فإن القاعدة تنص بالفعل على عدم إمكانية مشاركة اللاعب مع ناديه قبل 5 أيام إن غاب عن المنتخب بسبب الإصابة.. "ما لم يسمح الاتحاد صراحة بذلك".

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن مسؤولي أوساسونا أنفسهم يعرفون أنهم لا يملكون فرصة حقيقية للنجاح في هذا المسعى.

على الجانب الآخر أوضحت صحيفة ماركا إن الاتحاد الإسباني لا يرى أي أهمية لهذا الاحتجاج، لأن الاستبعاد تم ببيان رسمي، يعكس اتفاقا بين برشلونة والاتحاد، وليس استبعادا اضطراريا.

أثارت هذه المباراة أزمة بعد تأجيلها بسبب وفاة طبيب برشلونة، حيث تم تحديد موعدها في نهاية التوقف الدولي مباشرة.

وبسبب ذلك، لعب برشلونة بدون رافينيا ورونالد أراوخو، حيث تأخر الثنائي في العودة من منتخبي البرازيل وأوروجواي على الترتيب.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.