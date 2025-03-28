موندو: بسبب مارتينيز.. أوساسونا يحتج على نتيجة مباراة برشلونة

الجمعة، 28 مارس 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

إنييجو مارتينيز - برشلونة

قرر نادي أوساسونا تقديم احتجاج على نتيجة مباراة الفريق أمام برشلونة، والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني 3-0.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن أوساسونا يحتج على مشاركة إنييجو مارتينيز مع برشلونة بالمخالفة لقواعد فيفا التي تلزم اللاعب الغائب عن المنتخب بعدم اللعب قبل 5 أيام من آخر مباراة لبلاده.

المباراة لُعبت بعد 4 أيام فقط من مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم، التي شهدت تأهل الماتادور بركلات الترجيح.

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وكان مارتينيز قد خرج من حسابات لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا قبل التوقف الدولي بسبب إصابة طفيفة في الركبة.

وأثارت هذه المباراة أزمة بعد تأجيلها بسبب وفاة طبيب برشلونة، حيث تم تحديد موعدها في نهاية التوقف الدولي مباشرة.

وبسبب ذلك، لعب برشلونة بدون رافينيا ورونالد أراوخو، حيث تأخر الثنائي في العودة من منتخبي البرازيل وأوروجواي على الترتيب.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

إنييجو مارتينيز برشلونة
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