برشلونة يعلن إصابة أولمو وغيابه 3 أسابيع

الجمعة، 28 مارس 2025 - 15:21

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

أعلن نادي برشلونة إصابة داني أولمو لاعب الفريق بسبب الإصابة في مباراة فريقه أمام أوساسونا.

وخرج أولمو مصابا في الدقيقة 28 من مباراة برشلونة أمام أوساسونا التي أقيمت مساء الخميس.

وكشف برشلونة عن طبيعة الإصابة في بيان مقتضب عبر حساب النادي على حساب إكس: "أكدت الاختبارات الطبية التي أجريت اليوم أن لاعب الفريق داني أولمو يعاني من إصابة في العضلة المقربة اليمنى".

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وذكر النادي مدة غياب أولمو: "من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا".

وحقق برشلونة الفوز على حساب أوساسونا بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ27 للدوري الإسباني.

وانفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة مبتعدا بفارق 3 نقاط أمام ريال مدريد.

ويلعب برشلونة يوم الأحد أمام جيرونا في الدوري، ثم يواجه أتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك بعد بـ 3 أيام.

وتعادل برشلونة ذهابا على ملعبه أمام أتليتكو بنتيجة 4-4.

وبذلك ستكون المُباريات التي سيغيب عنها داني أولمو كالتالي:

جيرونا – 30 مارس

أتلتيكو مدريد – 2 أبريل

ريال بيتيس – 5 أبريل

بروسيا دورتموند – 9 أبريل

ليجانيس – 12 أبريل

بروسيا دورتموند – 15 أبريل

أولمو برشلونة الدوري الإسباني
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