مؤتمر أنشيلوتي - عن عرض البرازيل ورد على تيباس وفليك.. وإصابة كورتوا

الجمعة، 28 مارس 2025 - 14:56

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

رد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعد شكوى ريال مدريد من خوض مباراة كل 72 ساعة.

وكان تيباس ذكر في تصريحات صحيفة عن شكوى ريال مدريد: "تم اتخاذ قرار السماح بـ 5 تبديلات منذ فترة كوفيد، ولكن أن تقوم بثلاثة تبديلات في الدقيقة 85 ثم تشتكي؟!"

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليجانيس في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني: "أعرف هوس تيباس بريال مدريد، لم أكن أعرف أيضا أنه يريد أن يصبح مدربا، إنه لا يحترم النادي والمدربين".

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وعن التقارير التي تحدثت عن انتقاله لتدريب المنتخب البرازيلي.. أوضح أنشيلوتي: "لا، لدي عقد مع ريال مدريد. أحب البرازيل ولاعبيها وجماهيرها، لكن لدي عقد هنا".

وردا على تصريح هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، ذكر أنشيلوتي: "إنه يشتكي، وأنا أتفهمه وأتفق مع ما قاله: ريال مدريد ليس برشلونة".

كما تحدث عن تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في احتفالات اللاعبين في الدربي: "نثق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأن كل شيء سيسير على ما يرام، لم نرتكب أي خطأ".

وحقق ريال مدريد الفوز على أتليتكو مدريد بركلات الترجيح ليتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال قبل أن يحتفل اللاعبون أمام الجماهير.

وعن استعداده وجاهزية اللاعبين لمباراة ليجانيس، أوضح أنشيلوتي: "كورتوا يعاني من إصابة بسيطة، وسيتعافى في غضون أيام قليلة، وننتظر مشاركة ميندي وسيبايوس في مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال".

وأكمل: "الفريق في حالة جيدة، العائدون من المباريات الدولية حصلوا على وقت كاف للتعافي، وغدا نبدأ المرحلة الأخيرة من الموسم"

وأتم "نشارك في جميع المسابقات، وتزداد المسؤوليات مع كل مباراة في مرحلة الحسم على جميع الألقاب التي نريد الفوز بها".

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