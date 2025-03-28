جمال العدل: زيزو ليس إمام عاشور.. وسيستمر في الزمالك بنسبة 80 %

الجمعة، 28 مارس 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك ضد زد

أعلن جمال العدل عضو لجنة الاستثمار نادي الزمالك تزايد فرص بقاء أحمد مصطفى زيزو مع الفريق.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي عقد زيزو بنهاية الموسم الجاري، فيما لا تزال المفاوضات جارية لتجديد تعاقده مع الزمالك.

وأوضح العدل في تصريحات لقناة ETC:"زيزو بنسبة 80% مستمر مع نادي الزمالك، ولن يلعب في مصر لنادي غير الزمالك".

أخبار متعلقة:
بيسيرو: نحتاج لتقييم حالة زيزو قبل مواجهة سيراميكا في الجول يكشف حقيقة عقد جلسة بين الزمالك وزيزو.. والخطوة المقبلة ميدو: زيزو أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة.. ووالده يستحق التقدير

وأكمل: "زيزو رمز وليس مثل إمام عاشور، إمام عاشور ليس ابن النادي، وكذلك أشرف بنشرقي، أما زيزو لم يكن خائنا أبدا وتلقى عروضا كبيرة للرحيل ورفض الرحيل".

وأضاف: "إمام عاشور لم ينتقل للأهلي "كوبري"، إمام رحل وعند عودته للزمالك لم يكن هناك إمكانيات مادية لإعادته للنادي، ولذلك انتقل إلى الأهلي".

واستدرك: "أعيب على إمام عاشور فقط في المهاترات التي يقوم بها ولكنه لاعب كبير"

وشارك زيزو هذا الموسم في 8 مباريات ببطولة الكونفدرالية سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم، فيما شارك في 15 مباراة بالدوري سجل 3 أهداف وصنع هدفين، بالإضافة إلى مباراتي السوبر المصري ومباراة السوبر الإفريقي.

وتوج زيزو مع الزمالك ببطولتين للدوري المصري، وكأسين للكونفدرالية ومثلهما للسوبر الإفريقي، وبطولة لكأس مصر وأخرى للسوبر المصري.

زيزو الزمالك الدوري جمال العدل
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. بيراميدز والزمالك في كأس مصر قائمة بيراميدز - ماييلي على رأس الهجوم في نصف نهائي كأس مصر اكتمال صفوف الهلال بانضمام ثلاثي الفريق لمعسكره في القاهرة اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتلق طلبات من الأهلي وبيراميدز بشأن الحكام الأجانب مصدر من الرابطة لـ في الجول: كل ما يثار حول خطاب 9 مارس غير صحيح مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول وديات مصر المحتملة في يونيو أبو ريدة: هذه حقيقة الصراع مع الرابطة وانشغالي بمنصبي في فيفا عن اتحاد الكرة مهاجم شباب زد يخوض فترة معايشة في ألميريا الإسباني
أخر الأخبار
برشلونة يعلن إصابة أولمو وغيابه 3 أسابيع دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أنشيلوتي - عن عرض البرازيل ورد على تيباس وفليك.. وإصابة كورتوا 26 دقيقة | الدوري الإسباني
جمال العدل: زيزو ليس إمام عاشور.. وسيستمر في الزمالك بنسبة 80 % ساعة | الكرة المصرية
"إهمال جسيم".. بايرن ميونيخ يهاجم الاتحاد الكندي بسبب إصابة ديفيز ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: الهلال يطلب ضم مدافع فولام مقابل 8 ملايين يورو سنويا 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: النصر السعودي يقدم عرضا كبيرا لضم قدوس.. وموقف اللاعب 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - بالميراس يخسر نهائي بطولة باوليستا أمام كورينثيانز 4 ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. بيراميدز والزمالك في كأس مصر 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض 4 مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة خروج صلاح ومرموش من المعسكر