جمال العدل: زيزو ليس إمام عاشور.. وسيستمر في الزمالك بنسبة 80 %
الجمعة، 28 مارس 2025 - 14:13
كتب : FilGoal
أعلن جمال العدل عضو لجنة الاستثمار نادي الزمالك تزايد فرص بقاء أحمد مصطفى زيزو مع الفريق.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
وينتهي عقد زيزو بنهاية الموسم الجاري، فيما لا تزال المفاوضات جارية لتجديد تعاقده مع الزمالك.
وأوضح العدل في تصريحات لقناة ETC:"زيزو بنسبة 80% مستمر مع نادي الزمالك، ولن يلعب في مصر لنادي غير الزمالك".
وأكمل: "زيزو رمز وليس مثل إمام عاشور، إمام عاشور ليس ابن النادي، وكذلك أشرف بنشرقي، أما زيزو لم يكن خائنا أبدا وتلقى عروضا كبيرة للرحيل ورفض الرحيل".
وأضاف: "إمام عاشور لم ينتقل للأهلي "كوبري"، إمام رحل وعند عودته للزمالك لم يكن هناك إمكانيات مادية لإعادته للنادي، ولذلك انتقل إلى الأهلي".
واستدرك: "أعيب على إمام عاشور فقط في المهاترات التي يقوم بها ولكنه لاعب كبير"
وشارك زيزو هذا الموسم في 8 مباريات ببطولة الكونفدرالية سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم، فيما شارك في 15 مباراة بالدوري سجل 3 أهداف وصنع هدفين، بالإضافة إلى مباراتي السوبر المصري ومباراة السوبر الإفريقي.
وتوج زيزو مع الزمالك ببطولتين للدوري المصري، وكأسين للكونفدرالية ومثلهما للسوبر الإفريقي، وبطولة لكأس مصر وأخرى للسوبر المصري.