جمال العدل: زيزو ليس إمام عاشور.. وسيستمر في الزمالك بنسبة 80 %

أعلن جمال العدل عضو لجنة الاستثمار نادي الزمالك تزايد فرص بقاء أحمد مصطفى زيزو مع الفريق.

وينتهي عقد زيزو بنهاية الموسم الجاري، فيما لا تزال المفاوضات جارية لتجديد تعاقده مع الزمالك.

وأوضح العدل في تصريحات لقناة ETC:"زيزو بنسبة 80% مستمر مع نادي الزمالك، ولن يلعب في مصر لنادي غير الزمالك".

وأكمل: "زيزو رمز وليس مثل إمام عاشور، إمام عاشور ليس ابن النادي، وكذلك أشرف بنشرقي، أما زيزو لم يكن خائنا أبدا وتلقى عروضا كبيرة للرحيل ورفض الرحيل".

وأضاف: "إمام عاشور لم ينتقل للأهلي "كوبري"، إمام رحل وعند عودته للزمالك لم يكن هناك إمكانيات مادية لإعادته للنادي، ولذلك انتقل إلى الأهلي".

واستدرك: "أعيب على إمام عاشور فقط في المهاترات التي يقوم بها ولكنه لاعب كبير"

وشارك زيزو هذا الموسم في 8 مباريات ببطولة الكونفدرالية سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم، فيما شارك في 15 مباراة بالدوري سجل 3 أهداف وصنع هدفين، بالإضافة إلى مباراتي السوبر المصري ومباراة السوبر الإفريقي.

وتوج زيزو مع الزمالك ببطولتين للدوري المصري، وكأسين للكونفدرالية ومثلهما للسوبر الإفريقي، وبطولة لكأس مصر وأخرى للسوبر المصري.