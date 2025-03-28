تقرير: الهلال يطلب ضم مدافع فولام مقابل 8 ملايين يورو سنويا

الجمعة، 28 مارس 2025 - 12:22

كتب : FilGoal

كالفين باسي - فولام

كشف موقع أفريكا فوت عن مفاوضات نادي الهلال السعودي لضم النيجيري كالفن باسي مدافع فريق فولام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كالفن باسي

النادي : فولام

فولام

وخاض باسي هذا الموسم 29 مباراة في الدوري الإنجليزي مع فولام ونجح في تسجيل هدفين.

وانضم باسي إلى فولام قادما من أياكس أمستردام الهولندي في صيف 2023 مقابل 22.5 مليون يورو.

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ولعب باسي 25 مباراة دولية مع المنتخب النيجيري حيث بات عنصرا أساسيا في تشكيل النسور.

وكشف الموقع الإفريقي عن تفاصيل عرض الهلال الذي يمتد لـ 4 سنوات مع إمكانية التجديد لعام إضافي على أن يتقاضى سنويا 8 ملايين يورو.

ويمتد تعاقد باسي مع فولام حتى صيف 2027، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده 25 مليون يورو.

ويستعد فولام لمواجهة كريستال بالاس في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل فولام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة مبتعدا عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق 4 نقاط فقط، ويأمل في المنافسة على مقعد أوروبي الموسم المقبل.

كالفن باسي فولام الهلال
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