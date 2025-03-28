مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. بيراميدز والزمالك في كأس مصر

يلتقي نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، فيما يواجه بيراميدز منافسه البنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر مساء اليوم الجمعة.

كما تعود الدوريات الأوروبية للانطلاق من جديد حيث يواجه باير ليفركوزن منافسه بوخوم في الدوري الألماني، وستراسبورج أمام ليون في الدوري الفرنسي.

ويلتقي الجزيرة الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني أمام خورفكان في الدوري الإماراتي، وتقام 4 مباريات في دوري المحترفين المصري لكرة اليد بينهم مباراتين للأهلي والزمالك.

ويمكنك معرفة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 مارس 2025 بالكامل بالضغط هنا

كأس مصر

الزمالك × سيراميكا كليوباترا .. الساعة 9:30 عبر قناة أون سبورت 1

بيراميدز × البنك الأهلي.. الساعة 9:30 عبر قناة أون سبورت 2

الدوري الألماني

باير ليفركوزن × بوخوم.. الساعة 9:30 مساء عبر قناة beIN SPORTS 5 HD