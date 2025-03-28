فيران توريس: بيدري أخذ مني رجل المباراة؟ سأعطيه كل الجوائز

أبدى فيران توريس لاعب برشلونة سعادته بالفوز على أوساسونا رغم ضيق الوقت الذي واجهه الفريق.

وقال توريس في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "دخلنا المباراة ونحن نعاني من بعض الإرهاق بسبب المباريات الدولية، لكن هذا ليس عذرا. كنا نعلم أننا بحاجة إلى الفوز بهذا اللقاء، وهذا ما فعلناه".

وواصل "الكثير يقول عني "البديل الحاسم" لكني لا أعتبر نفسي كذلك. أراني لاعبا جاهزا دائما للعطاء متى احتاجني المدرب".

وعن تفضيله في اللعب بين المهاجم والجناح قال: "كمهاجم أشعر مؤخرا براحة كبيرة. أعتقد أنه المركز الذي يمكنني من خلاله تقديم أفضل ما لدي حاليا. لكن هذا لا يعني أنني لا أستطيع اللعب كجناح أيضا".

وعن فوز بيدري بجائزة رجل المباراة على حسابه قال: "لا بأس. أنا سأعطي كل جوائز رجل المباراة لبيدري. إنه الأفضل".

وسحق برشلونة ضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 27 للدوري الإسباني.

وأثارت هذه المباراة أزمة بعد تأجيلها بسبب وفاة طبيب برشلونة، حيث تم تحديد موعدها في نهاية التوقف الدولي مباشرة.

وبسبب ذلك، لعب برشلونة بدون رافينيا ورونالد أراوخو، حيث تأخر الثنائي في العودة من منتخبي البرازيل وأوروجواي على الترتيب.

للمباراة الـ 17 حتى الآن، لا يعرف برشلونة طعم الخسارة في وجود البولندي فويتشيك تشيزني كحارس لمرماه.

البداية أتت بهدف فيران توريس في الدقيقة 10 بعد عرضية من أليخاندرو بالدي.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.