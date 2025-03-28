بي إن سبورتس: إقالة كاساس من تدريب العراق

الجمعة، 28 مارس 2025 - 02:09

كتب : FilGoal

خيسوس كاساس - العراق

يقترب الاتحاد العراقي لكرة القدم من إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من تدريب المنتخب وفقا لما جاء عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية.

ويأتي ذلك بعد الخسارة من فلسطين بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 وقبلها التعادل مع الكويت بنتيجة 2-2.

وتجمد رصيد العراق عند 12 نقطة في المركز الثالث بينما كوريا الجنوبية في الصدارة بـ 16 نقطة ثم الأردن في المركز الثاني بـ 13 نقطة.

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وسيخوض أسود الرافدين مواجهتين حاسمتين في يونيو المقبل ضد كوريا الجنوبية والأردن يسعى خلالهما من خطف بطاقة التأهل المباشر للمونديال بدلا من خوض ملحق جديد.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة في آسيا إلى كأس العالم 2026 بشكل مباشر.

بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع الملحق العالمي.

ولم يشارك منتخب العراق في نهائيات كأس العالم من قبل سوى في نسخة 1986 والتي شهدت خسارته لـ 3 مباريات في مرحلة المجموعات.

المدرب الإسباني تولى تدريب العراق في نوفمبر 2022 ومنذ ذلك الحين خاض 34 مباراة فاز في 18 وتعادل في 8 وخسر 8.

وقاد كاساس -الذي عمل مساعدا للويس إنريكي من قبل- منتخب العراق للتتويج بلقب كأس الخليج 2023.

منتخب العراق خيسوس كاساس تصفيات كأس العالم
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