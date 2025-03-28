كرة نسائية - برشلونة وتشيلسي يكملان أضلاع المربع الذهبي لـ أبطال أوروبا

تأهل برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بتحقيق فوز كاسح على فولسفورج الألماني بنتيجة 6-1 وإيابا.

وضرب برشلونة بطل أوروبا موعدا ناريا مع تشيلسي الإنجليزي الذي قلب تأخره ذهابا 2-0 لفوز إيابا بنتيجة 3-0 على مانشستر سيتي.

وستتكرر المواجهة في نصف النهائي مجددا بعدما تفوقت سيدات برشلونة في نصف النهائي النسخة الماضية على تشيلسي بنتيجة 2-1 قبل تحقيق اللقب على حساب ليون.

كلاوديا بينا تضيف الهدف الخامس لبرشلونة#دوري_أبطال_أوروبا_للسيدات pic.twitter.com/RKcC4TkXTY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 27, 2025

وفازت سيدات برشلونة بنتيجة 6-1 في الإياب بعدما حققن الفوز 4-1 في الذهاب.

وبذلك تكتمل أضلاع المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للسيدات.

مايرا راميريز تضيف الهدف الثالث لتشلسي في شباك مانشستر سيتي#دوري_أبطال_أوروبا_للسيدات #تشلسي_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/11saWKrJdB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 27, 2025

وستلتقي سيدات أرسنال مع ليون في المباراة الأولى، فيما ستقام المباراة الثانية بين برشلونة وتشيلسي.

وستقام مواجهات المربع الذهبي بنظام الذهاب والإياب.

فيما سيقام النهائي على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة بالبرتغال يوم 24 مايو المقبل.

وتحمل سيدات برشلونة اللقب في آخر نسختين.

فيما يعد ليون الفرنسي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب آخرها في 2022.