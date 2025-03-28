كرة نسائية - برشلونة وتشيلسي يكملان أضلاع المربع الذهبي لـ أبطال أوروبا

الجمعة، 28 مارس 2025 - 02:01

كتب : FilGoal

برشلونة سيدات

تأهل برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بتحقيق فوز كاسح على فولسفورج الألماني بنتيجة 6-1 وإيابا.

وضرب برشلونة بطل أوروبا موعدا ناريا مع تشيلسي الإنجليزي الذي قلب تأخره ذهابا 2-0 لفوز إيابا بنتيجة 3-0 على مانشستر سيتي.

وستتكرر المواجهة في نصف النهائي مجددا بعدما تفوقت سيدات برشلونة في نصف النهائي النسخة الماضية على تشيلسي بنتيجة 2-1 قبل تحقيق اللقب على حساب ليون.

أخبار متعلقة:
كرة نسائية - رغم انتصار الكلاسيكو التاريخي.. ريال مدريد يودع أبطال أوروبا بثلاثية أمام أرسنال كرة نسائية - زد يقصي الزمالك من الكأس.. وصعود الأهلي ودجلة وانسحاب أمام مسار كرة نسائية - قائمة منتخب السيدات استعدادا لمواجهتي رواندا في تصفيات أمم إفريقيا كرة نسائية - الأهلي يعزز صفوفه بصفقة فلسطينية

وفازت سيدات برشلونة بنتيجة 6-1 في الإياب بعدما حققن الفوز 4-1 في الذهاب.

وبذلك تكتمل أضلاع المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للسيدات.

وستلتقي سيدات أرسنال مع ليون في المباراة الأولى، فيما ستقام المباراة الثانية بين برشلونة وتشيلسي.

وستقام مواجهات المربع الذهبي بنظام الذهاب والإياب.

Image

فيما سيقام النهائي على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة بالبرتغال يوم 24 مايو المقبل.

وتحمل سيدات برشلونة اللقب في آخر نسختين.

فيما يعد ليون الفرنسي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب آخرها في 2022.

برشلونة سيدات تشيلسي سيدات دوري أبطال أوروبا سيدانت
نرشح لكم
كرة نسائية - رغم انتصار الكلاسيكو التاريخي.. ريال مدريد يودع أبطال أوروبا بثلاثية أمام أرسنال كرة نسائية - زد يقصي الزمالك من الكأس.. وصعود الأهلي ودجلة وانسحاب أمام مسار كارولين وير تكتب التاريخ.. انتصار أول لسيدات ريال مدريد على برشلونة كرة طائرة – نهائي كأس السيدات بين الأهلي والزمالك بدون فيديو كرة طائرة – الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر سيدات.. وموعد المباراة الدوري المصري سيدات - مسار يبتعد في الصدارة.. وانتصار مودرن والبنك الدوري المصري سيدات – قائمان وعارضة وطرد.. الزمالك المنقوص يتعادل مع الأهلي انتهت دوري السيدات - الزمالك (0)-(0) الأهلي
أخر الأخبار
برشلونة يعلن إصابة أولمو وغيابه 3 أسابيع 29 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أنشيلوتي - عن عرض البرازيل ورد على تيباس وفليك.. وإصابة كورتوا 54 دقيقة | الدوري الإسباني
جمال العدل: زيزو ليس إمام عاشور.. وسيستمر في الزمالك بنسبة 80 % ساعة | الكرة المصرية
"إهمال جسيم".. بايرن ميونيخ يهاجم الاتحاد الكندي بسبب إصابة ديفيز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: الهلال يطلب ضم مدافع فولام مقابل 8 ملايين يورو سنويا 3 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: النصر السعودي يقدم عرضا كبيرا لضم قدوس.. وموقف اللاعب 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - بالميراس يخسر نهائي بطولة باوليستا أمام كورينثيانز 4 ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. بيراميدز والزمالك في كأس مصر 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض 4 مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة خروج صلاح ومرموش من المعسكر