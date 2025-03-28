كرة سلة - الاتحاد يتفوق على الزمالك ويزاحم الأهلي في الصدارة قبل مواجهة الحسم

الجمعة، 28 مارس 2025 - 00:57

كتب : محمد سمير

خالد عبد الناصر - الزمالك ضد الاتحاد كرة سلة

انتصر الاتحاد السكندري على الزمالك في قمة الجولة 13 من الدوري السوبر لـ كرة السلة 2024-25.ف

وتعد الجولة 13 قبل الأخيرة من مرحلة الترتيب قبل الوصول للاقصائيات لتحديد البطل.

وانتهى الربع الأول بتفوق الاتحاد 26-19، واستمر بنهاية الربع الثاني بنتيجة 51-36.

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تقلص الفارق في الربع الثالث ليصبح 69-61 للاتحاد، وحسم زعيم الثغر اللقاء لصالحه بنتيجة 102-88.

وانتصر الأهلي على سبورتنج بنتيجة 71-67 ليستمر في الصدارة رفقة الاتحاد السكندري.

فيما فاز المصرية للاتصالات بنتيجة 94-87 على طلائع الجيش، وأخيرا تفوق الجزيرة بنتيجة 70-69 على هليوبوليس.

وجاء الترتيب الحالي كالآتي:

1- الأهلي 24 نقطة

2- الاتحاد 23 نقطة

3- الزمالك 23 نقطة

4- سبورتنج 20 نقطة

وسيلتقي الأهلي في الجولة المقبلة والأخيرة مع الاتحاد والزمالك مع المصرية للاتصالات.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل حسم الصدارة، وكذلك الاتحاد.

أما الزمالك فانتهت فرصه في خطف الصدارة بعد خسارته أمام الاتحاد.

ويتم ترتيب الفرق الثمانية في المجموعة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

إذ يواجه في ربع النهائي، صاحب المركز الأول نظيره الثامن، بينما الثاني يلعب ضد السابع، والثالث أمام السادس وأخيرا الرابع ضد الخامس.

وتبعد صدارة الترتيب الفريق المتصدر عن ملاقاة صاحبي المركزين الثاني والثالث إلا في المباراة النهائية.

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