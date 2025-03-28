قائمة بيراميدز - ماييلي على رأس الهجوم في نصف نهائي كأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

وشهدت القائمة تواجد رمضان صبحي وعودة فيستون ماييلي مهاجم الفريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الجمعة.

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان بيراميدز قد تأهل لنصف نهائي الكأس بالفوز على إنبي 2-1 في ربع النهائي.

بينما تأهل البنك الأهلي على حساب غزل المحلة بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا.

وكان الأبيض قد تأهل بالفوز على سموحة 4-2.

بينما تأهل سيراميكا بالفوز على الجونة 3-1.