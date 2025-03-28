الرياضية: النصر يؤجل قرار مشاركته في البطولة العربية بمصر

الجمعة، 28 مارس 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

جون دوران - النصر السعودي

قرر نادي النصر السعودي تأجيل قراره النهائي بشأن المشاركة في البطولة العربية والمقرر إقامتها في مصر.

ومن المنتظر أن تقام النسخة الجديدة من المسابقة في الفترة من 25 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن النصر لن يشارك في البطولة العربية المقرر إقامتها في مصر بسبب ضغط مباريات الموسم الجديد.

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وأوضح التقرير أن القرار النهائي سيصدر عند وصول الخطاب الرسمي من اللجنة المنظمة.

من جانبه صرّح مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري لـ صحيفة "الرياضية" السعودية: "حتى الآن لا يوجد أي موافقات رسمية على استضافة البطولة العربية للأندية".

وأضاف "من الممكن أن يكون حدث تنسيق بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والمسؤولين في الاتحاد العربي".

وأتم "لكن لم يتم الكشف عن الأمر بشكل رسمي حتى هذا التوقيت في اجتماعات مجلس الاتحاد".

وكشف التقرير إلى أن البطولة ستضم 25 فريقا وستقام التصفيات الأولية في القاهرة بمشاركة فرق من 6 دول هم: جيبوتي والصومال وجزر القمر والسودان وموريتانيا واليمن، ويتأهل منها فرق لإكمال عقد مجموعات في دور الـ 16.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد العربي يستهدف مشاركة الهلال والأهلي والنصر من السعودية والأهلي والزمالك وفريق آخر من مصر.

ويحمل النصر لقب النسخة الماضية والتي حملت اسم كأس الملك سلمان بعدما فاز على الهلال في النهائي.

النصر السعودي البطولة العربية
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