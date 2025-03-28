ضد الإرهاق وركلات الجزاء الضائعة.. برشلونة ينفرد بالصدارة بثلاثية في شباك أوساسونا

رغم الإرهاق والموعد الذي اشتكى منه علنا، سحق برشلونة ضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 27 للدوري الإسباني.

وأثارت هذه المباراة أزمة بعد تأجيلها بسبب وفاة طبيب برشلونة، حيث تم تحديد موعدها في نهاية التوقف الدولي مباشرة.

وبسبب ذلك، لعب برشلونة بدون رافينيا ورونالد أراوخو، حيث تأخر الثنائي في العودة من منتخبي البرازيل وأوروجواي على الترتيب.

للمباراة الـ 17 حتى الآن، لا يعرف برشلونة طعم الخسارة في وجود البولندي فويتشيك تشيزني كحارس لمرماه.

البداية أتت بهدف فيران توريس في الدقيقة 10 بعد عرضية من أليخاندرو بالدي.

وفي الدقيقة 18 تحصل البلوجرانا على ركلة جزاء بعد عرقلة الحارس سيرخيو هيريرا لداني أولمو.

وسدد أولمو الركلة ولكن تصدى لها الحارس، قبل أن يقرر الحكم إعادتها بسبب دخول لاعب أوساسونا مبكرا وتشتيته للكرة.

وفي الإعادة سجل داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 21.

ولكن في الدقيقة 26 خرج أولمو مصابا للمرة الرابعة هذا الموسم، وأتى فيرمين لوبيز بدلا منه.

الجانب الآخر شهد تبديلا اضطراريا بخروج إيكر مونيوز للإصابة ونزول روبن جارسيا في الدقيقة 34.

وكاد فيران توريس يسجل هدفا رائعا ولكن ركلته الحرة ضربت العارضة في الدقيقة 39.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى هانزي فليك مدرب برشلونة تغييرا جديدا بخروج فرينكي دي يونج ونزول بابلو توري.

وفي الدقيقة 68 حل روبرت ليفاندوفسكي بدلا من فيران توريس.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 77 بعد عرضية من فيرمين لوبيز.

وأخيرا في الدقيقة 83 حل جيرارد مارتين وباو فيكتور بدلا من أليخاندرو بالدي وبيدري.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.