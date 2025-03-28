اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتلق طلبات من الأهلي وبيراميدز بشأن الحكام الأجانب

كشف مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة حقيقة تقدم الأهلي أو بيراميدز بطلب لاستقدم حكام أجانب لمباراتهما المقبلة حتى الآن.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 12 أبريل المقبل في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ FilGoal.com:" لم نتلق أي طلب سواء من الأهلي أو بيراميدز باستقدام حكام أجانب لمباراتهما المقبلة حتى الآن".

وسبق أن أمهل اتحاد الكرة كل من الأهلي وبيراميدز 48 ساعة لارسال طلبات رسمية بشأن طلب حكام أجانب لمباراتهما بالدوري، حسبما علم FilGoal.com سابقا.

وطلب اتحاد الكرة من أي طرف يرغب في استقدام طاقم تحكيم أجنبي إرفاق شيكات مستحقة الدفع مع طلبه بشكل رسمي.

وسبق قال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "أبلغنا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن قرار اللجنة الأولمبية أكد أن خطابه لاتحاد الكرة يوم 9 مارس أصبح لاغيا وأن اتحاد الكرة يفضل تطبيق نص اللائحة".

وتابع "وعليه أبلغت الرابطة كل من بيراميدز والأهلي والزمالك أن أي نادي يرغب في استقدام حكام أجانب عليه أن يرسل طلبا رسميا لاتحاد الكرة مرفق بشيك مقبول الدفع بقيمة استقدام الطاقم الأجنبي قبل انتهاء المهلة".

وأتم "ندرس الموقف قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي".

وأرسلت رابطة الأندية المحترفة خطابا لكل من الأهلي والزمالك وبيراميدز بشأن استقدام حكام أجانب لمواجهاتهم المرتقبة. (طالع التفاصيل)

وسبق كشف مصدر من رابطة الأندية المحترفة لـFilGoal.com موقفها من طلب استقدام حكام أجانب لمباريات الدوري بعد الأزمة التي شغلت الرأي العام الكروي المصري مؤخرا.

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري هذا الشهر.

وحصل FilGoal.com على خطاب رابطة الأندية المُرسل للأندية بشأن استقدام حكام أجانب.

وحسبما جاء في الخطاب فإن رابطة الأندية طلبت من بيراميدز وكذلك باقي الأندية بالتقدم بخطاب رسمي "حال رغبته" لاستقدام حكام أجانب لمواجهتي الأهلي والزمالك مع مراعاة تحويل القيمة المالية قبل أسبوعين من اللقاء وفقا للائحة.

ويأتي ذلك الخطاب بعد التنسيق بين هاني أبو ريدة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية طبقا للخطاب الصادر من الرابطة وتمسك الاتحاد بتطبيق بند الحكام الأجانب نصا لما هو وارد في اللائحة.

ماذا تقول اللائحة؟

في حالة طلب أي نادي تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها ووافق مجلس إدارة الرابطة على تلبية طلبه يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة.. الخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل.

وفي وقت سابق، قال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "في البداية نما إلى علم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أن نادي بيراميدز لم يرسل أي طلبات رسمية لاستقدام حكام أجانب لمباراتيه أمام الأهلي والزمالك، وللتأكد من ذلك قام دياب بالاتصال هاتفيا بهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لسؤاله عن حقيقة الأمر".

وأضاف "أكد أبو ريدة لدياب أنه سينفذ اللوائح والقوانين على أي فريق وأي مباراة فيما يخص طلبات استقدام الحكام الأجانب بوحوب إرسال النادي الراغب في ذلك طلبين رسميين لكلا من رابطة الأندية وأيضا لاتحاد الكرة بالإضافة لسداده القيمة المالية لاستقدام الطاقم من خلال إيداع المبلغ المالي نظير تحمل نفقات استقدام هذا الطاقم في الحساب البنكي الرسمي لاتحاد الكرة وخلال المدة القانونية المنصوص عليها قبل المباراة".

وأكمل "طلب دياب من أبو ريدة نقل ما قاله في خطاب رسمي يكون ردا على خطابه الذي أرسله يوم 9 مارس يطلب فيه كرابطة بتعيين حكام أجانب للمباريات المشتركة بين الثلاثي المتنافس على الدوري بيراميدز والأهلي والزمالك".

وأتم "بالفعل أرسل اتحاد الكرة الخطاب لرابطة الأندية التي بدورها أرسلته للأندية الـ3 بيراميدز والأهلي والزمالك وأكدت على الأندية الـ3 أنه يجب عليهم تنفيذ تلك البنود والشروط في حالة رغبة أي منهم في استقدام حكام أجانب كما سيتم تعميم الموضوع على كافة أندية الدوري الممتاز".

وارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.