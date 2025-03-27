مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول وديات مصر المحتملة في يونيو

الخميس، 27 مارس 2025 - 23:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر - سيراليون - مصطفى محمد

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن مقترحات المباريات الودية لمنتخب مصر في توقف يونيو المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مقترحات توقف يونيو الدولي تتضمن مباراة ودية مع الكاميرون في قطر ومباراة أخرى مع أحد فرق التصنيف الثالث في إفريقيا".

وأوضح "لم يتم حسم الأمر حتى الآن، وسيتم ذلك عن طريق جلسة بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، وذلك للتنسيق لمعسكر شهر يونيو".

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وواصل "ملف المباراتين الوديتين في يونيو ليس الوحيد في هذه الجلسة، بل سيكون أمامهم ملف آخر وهو لاعبي الأهلي وانضمامهم لمعسكر يونيو".

وفاز منتخب مصر على منافسه سيراليون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

سجل أحمد سيد زيزو هدف الفراعنة الوحيد.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة بـ16 نقطة، ويأتي متخب بوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وخلفه إثيوبيا وغينيا بيساو بـ6 نقاط، ثم جيبوتي المتذيل بنقطة واحدة.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب وديا في توقف يونيو المقبل، ولكن لم تتم تحديد أي مباراة بعد.

ثم يستأنف منافسات تصفيات المونديال بمواجهة إثيوبيا وبوركينا فاسو في توقف سبتمبر المقبل.

منتخب مصر حسام حسن هاني أبو ريدة
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