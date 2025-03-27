مهاجم شباب زد يخوض فترة معايشة في ألميريا الإسباني

الخميس، 27 مارس 2025 - 23:10

كتب : حامد وجدي

سيف أبو القاسم

يخوض سيف أبو القاسم لاعب فريق زد مواليد 2007 فترة معايشة مع نادي ألميريا الإسباني.

المهاجم الشاب البالغ 18 عاما بدأ فترة المعايشة من 20 مارس الجاري وحتى 8 أبريل المقبل، حسبما علم FilGoal.com.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع اللاعب والذي صرّح خلاله قائلا: "قطاع الناشئين في زد مميز وقوي ويتحسن بشكل يوم، وسياسة النادي تدعم الاحتراف ودعموني منذ اليوم الأول".

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وكشف حصل على معايشة: "خضنا بطولة دولية الموسم الماضي ضمت كشافين من أوروبا، وتم اختياري لقضاء فترة معايشة في ألميريا الإسباني".

وأكمل "فترة المعايشة تجربة مختلفة وأشعر بأنني اكتسبت خبرات وأشياء أخرى على المستويين الكروي والفكري".

وواصل "فريقي المفضل الانتقال لإسبانيا هو ريال مدريد وأتمنى اللعب له في يوم الأيام".

وأتم "مثلي الأعلى محليا عماد متعب وعالميا روبرت ليفاندوفسكي وأتمنى أن أكون مثل الهداف البولندي مستقبلا".

وسبق أن خرج عمر خضر لاعب شباب زد لخوض فترة احترافية حيث يرتدي قميص أستون فيلا في الوقت الحالي.

الدوري المصري زد ألميريا الإسباني سيف أبو القاسم
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