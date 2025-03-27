خبر في الجول - سيراميكا يحدد مكافآت خاصة للاعبيه للتتويج بلقب كأس مصر

الخميس، 27 مارس 2025 - 22:28

كتب : حامد وجدي

سيراميكا كليوباترا -

حدد نادي سيراميكا كليوباترا مكافآت خاصة للاعبيه لتحفيزهم من أجل تحقيق لقب كأس مصر لأول مرة في تاريخ النادي.

ويستعد سيراميكا للقاء الزمالك غدا الجمعة في نصف نهائي كأس مصر 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي حدد مليون و250 ألف جنيه مكافآت للاعبيه حال التتويج بلقب الكأس مقسمة كالتالي.

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500 ألف جنيه لكل لاعب عند الفوز على الزمالك، و750 ألف جنيه لكل لاعب عند الفوز بلقب الكأس.

ولأول مرة يخوض سيراميكا كليوباترا منافسات نصف نهائي كأس مصر على الإطلاق.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية، ولم يتحدد بعد موعد نهائي النسخة الجارية من المسابقة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراتى الزمالك مع سيراميكا والبنك الأهلي مع بيراميدز فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر إقامة المباراتين فى تمام التاسعة والنصف من مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي والدفاع الجوى على التوالي.

يدير مباراة الزمالك وسيراميكا طاقم حكام من هندوراس بقيادة هيكتور سعيد مارتينيز سورتو حكما للساحة ويعاونه والتر لوبيس مساعد أول، وكرستيان راميريز مساعد ثاني.

فيما يقود الهندوراسى سيلفن براون غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد، والكوستاريكى بنجامين بينادا مساعدا له، والمصري محمود ناجى كحكم رابع.

May be an image of ‎text that says '‎لكر اری นิทานมรลิ كأس مصر الدور نصف النهائي ست ستاد القاهرة الجمعة 28 مارس 2025 9:30 CLEOPRTAR سيراميكا كليوباترا الزمالك حکم مساعد 1 والتر لوبيس حکم ساحة سعيد مارتينيز حكم مساعد 2 کریستیان راميريز حكم رابع محمود ناجي حكم VAR مساعد بنجامين بينادا VAR حكم لالححکمRAV سيلفن براون‎'‎

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري طاقم حكام بقيادة محمود بسيونى حكما للساحة لإدارة مباراة البنك الأهلي مع بيراميدز ويعاونه سمير جمال مساعد أول، و سامى هلهل مساعد ثاني.

وتم تعيين خالد الغندور كحكم رابع، وعبد العزيز السيد حكم فيديو مساعد، وأحمد حسام طه مساعد له.

May be an image of ‎text that says '‎ည့် لقرفققرى นทานมร كأس مصر الدور نصف النهائي ست ستاد الدفاع الجوي الجمعة 28 مارس 2025 البنك الأهلي 9:30 بيراميدز حکم مساعد 1 1 سمير جمال حکم ساحة محمود بسيوني حكم مساعد 2 سامي هلهل حكم رابع خالد الغندور حکم VAR مساعد أحمد حسام طه VAR حكم VARpS عبد العزيز السيد‎'‎

سيراميكا الزمالك كأس مصر
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