انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) أوساسونا

الخميس، 27 مارس 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

إنيجو مارتينيز - برشلونة

يلعب برشلونة ضد أوساسونا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 27 للدوري الإسباني.

تابع من هنا

--

ق 83 جيرارد مارتين وباو فيكتور بدلا من أليخاندرو بالدي وبيدري

ق 77 جوووول ثالث من ليفاندوفسكي بعد عرضية من فيرمين لوبيز

ق 68 روبرت ليفاندوفسكي بدلا من فيران توريس

ق 46 خروج فرينكي دي يونج ونزول بابلو توري

استراحة

ق 39 توريس يسدد ركلة حرة في العارضة

ق 34 تبديل اضطراري بخروج إيكر مونيوز للإصابة ونزول روبن جارسيا

ق 26 خروج داني أولمو مصابا ونزول فيرمين لوبيز

ق 21 جوووول الثاني من داني أولمو بعد إعادة ركلة الجزاء

ق 19 الحارس يتصدى لركلة أولمو ولكن تُعاد بسبب دخول لاعب مبكرا للمنطقة

ق 18 ركلة جزاء لبرشلونة بعد عرقلة الحارس سيرخيو هيريرا لداني أولمو

ق 10 جوووول فيران توريس يسجل الأول بعد عرضية من بالدي

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
ضد الإرهاق وركلات الجزاء الضائعة.. برشلونة ينفرد بالصدارة بثلاثية في شباك أوساسونا مهاجم شباب زد يخوض فترة معايشة في ألميريا الإسباني تشكيل برشلونة - توريس يقود الهجوم.. وأراوخو وليفا على الدكة ضد أوساسونا قائمة برشلونة - غياب رافينيا وتواجد كوبارسي وأراوخو أمام أوساسونا.. وجاهزية مارتينيز مجانية الصفقة تضعه ضمن الأغلى.. ماركا تكشف عن راتب ألكسندر أرنولد في ريال مدريد مواعيد مباريات الخميس 27 مارس 2025.. برشلونة ضد أوساسونا وقمة بدوري السلة ريليفو: الاتحاد البرازيلي يتواصل مع أنشيلوتي لتدريب المنتخب آس: عقوبات مالية وإيقاف لـ4 من الجماهير بسبب الهتافات ضد فينيسيوس
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد يتفوق على الزمالك ويزاحم الأهلي في الصدارة قبل مواجهة الحسم 32 دقيقة | كرة سلة
قائمة بيراميدز - ماييلي على رأس الهجوم في نصف نهائي كأس مصر 35 دقيقة | الكرة المصرية
اكتمال صفوف الهلال بانضمام ثلاثي الفريق لمعسكره في القاهرة 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرياضية: النصر يؤجل قرار مشاركته في البطولة العربية بمصر 54 دقيقة | سعودي في الجول
ضد الإرهاق وركلات الجزاء الضائعة.. برشلونة ينفرد بالصدارة بثلاثية في شباك أوساسونا 58 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتلق طلبات من الأهلي وبيراميدز بشأن الحكام الأجانب ساعة | الدوري المصري
مصدر من الرابطة لـ في الجول: كل ما يثار حول خطاب 9 مارس غير صحيح ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول وديات مصر المحتملة في يونيو ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض 4 مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة خروج صلاح ومرموش من المعسكر