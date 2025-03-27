انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) أوساسونا
الخميس، 27 مارس 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد أوساسونا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 27 للدوري الإسباني.
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ق 83 جيرارد مارتين وباو فيكتور بدلا من أليخاندرو بالدي وبيدري
ق 77 جوووول ثالث من ليفاندوفسكي بعد عرضية من فيرمين لوبيز
ق 68 روبرت ليفاندوفسكي بدلا من فيران توريس
ق 46 خروج فرينكي دي يونج ونزول بابلو توري
استراحة
ق 39 توريس يسدد ركلة حرة في العارضة
ق 34 تبديل اضطراري بخروج إيكر مونيوز للإصابة ونزول روبن جارسيا
ق 26 خروج داني أولمو مصابا ونزول فيرمين لوبيز
ق 21 جوووول الثاني من داني أولمو بعد إعادة ركلة الجزاء
ق 19 الحارس يتصدى لركلة أولمو ولكن تُعاد بسبب دخول لاعب مبكرا للمنطقة
ق 18 ركلة جزاء لبرشلونة بعد عرقلة الحارس سيرخيو هيريرا لداني أولمو
ق 10 جوووول فيران توريس يسجل الأول بعد عرضية من بالدي
بداية المباراة
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