انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) أوساسونا

يلعب برشلونة ضد أوساسونا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 27 للدوري الإسباني.

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ق 83 جيرارد مارتين وباو فيكتور بدلا من أليخاندرو بالدي وبيدري

ق 77 جوووول ثالث من ليفاندوفسكي بعد عرضية من فيرمين لوبيز

ق 68 روبرت ليفاندوفسكي بدلا من فيران توريس

ق 46 خروج فرينكي دي يونج ونزول بابلو توري

استراحة

ق 39 توريس يسدد ركلة حرة في العارضة

ق 34 تبديل اضطراري بخروج إيكر مونيوز للإصابة ونزول روبن جارسيا

ق 26 خروج داني أولمو مصابا ونزول فيرمين لوبيز

ق 21 جوووول الثاني من داني أولمو بعد إعادة ركلة الجزاء

ق 19 الحارس يتصدى لركلة أولمو ولكن تُعاد بسبب دخول لاعب مبكرا للمنطقة

ق 18 ركلة جزاء لبرشلونة بعد عرقلة الحارس سيرخيو هيريرا لداني أولمو

ق 10 جوووول فيران توريس يسجل الأول بعد عرضية من بالدي

بداية المباراة