الاتحاد الكندي يرد على اتهامات وكيل ألفونسو ديفيز بالتسبب في إصابته

رد الاتحاد الكندي لكرة القدم على الاتهامات التي وجهها وكيل ألفونسو ديفيز بتسبب منتخب كندا في إصابته القوية.

وأعلن بايرن ميونيخ تعرض لاعبه ألفونسو ديفيز للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

في البداية، وجه نادال هوسيه وكيل ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ سهام الانتقادات إلى منتخب كندا ومدربه جيسي مارش بعد إصابته لاعبه بقطع في الرباط الصليبي (التفاصيل).

وقال باولو سينرا المتحدث باسم الاتحاد الكندي: "مدربو المنتخب والفريق الطبي يتمتعون باحترافية عالية، ويضعون دائما سلامة اللاعبين على رأس الأولويات، وأي شيء يوحي بغير ذلك ليس صحيحا".

وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة ذا أثليتك "نعرب عن دعمنا الكامل لألفونسو ديفيز قائد منتخب كندا خلال فترة تعافيه من هذه الإصابة القوية".

وأتم "قوة ألفونسو ديفيز وقدرته على التحمل تضاهي الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها، نتطلع جميعا لدعمه خلال فترة التعافي".

وتعرض ديفيز للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد أمريكا في دوري أمم كونكاكاف.

وقال هوسيه في تصريحات نشرتها جريدة ذا جارديان: "لقد فوجئت بمشاركة ديفيز كأساسي، رغم أنه قال إنه لا يستطيع اللعب".

وأضاف "لم يكن ألفونسو في كامل لياقته البدنية بعد مباراة المكسيك، وكان من المقرر ألا يبدأ أساسيا ضد الولايات المتحدة".

وتابع وكيل ديفيز "أشعر أن ألفونسو تعرض لضغوط من المدرب لبدء المباراة. ألفونسو ليس من النوع الذي يرفض المشاركة في تلك اللحظات".

وأكمل "انتهى به الأمر باللعب، وانظروا ماذا حدث. في رأيي، على الاتحاد الكندي لكرة القدم أن يُحسن إدارة هؤلاء اللاعبين".

وواصل "كان يجب على المدرب جيسي مارش أن يستفيد من تجاربه السابقة مع الأندية، لا يجب المخاطرة بإشراك أي لاعب لا يشعر بالجاهزية التامة".

وخضع اللاعب لفحص طبي آخر في ميونيخ عقب عودته من كندا وهو ما أثبت إصابته.

ومع إصابة ديفيز أصبح بايرن ميونيخ يملك ثلاثة لاعبين يمكنهم اللعب بدلا منه في مركز الظهير الأيسر وهم هيروكي إتو ورافاييل جاريرو وجوسيب ستانيسيتش.

وشارك ديفيز في 31 مباراة بقميص بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وكان اللاعب قد جدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2030 بعد أن كان عقده القديم ينتهي بنهاية الموسم الحالي.