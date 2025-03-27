مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول موقف النادي من استقدام حكام أجانب للقاء الأهلي

أوضح مصدر من بيراميدز كيف سيتحرك النادي في ملف استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 12 أبريل المقبل في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ومصدر من بيراميدز للصحفيين: "أبلغنا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن قرار اللجنة الأولمبية أكد أن خطابه لاتحاد الكرة يوم 9 مارس أصبح لاغيا وأن اتحاد الكرة يفضل تطبيق نص اللائحة".

وتابع "وعليه أبلغت الرابطة كل من بيراميدز والأهلي والزمالك أن أي نادي يرغب في استقدام حكام أجانب عليه أن يرسل طلبا رسميا لاتحاد الكرة مرفق بشيك مقبول الدفع بقيمة استقدام الطاقم الأجنبي قبل انتهاء المهلة".

وأتم "ندرس الموقف قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي".

وأرسلت رابطة الأندية المحترفة خطابا لكل من الأهلي والزمالك وبيراميدز بشأن استقدام حكام أجانب لمواجهاتهم المرتقبة. (طالع التفاصيل)

وسبق كشف مصدر من رابطة الأندية المحترفة لـFilGoal.com موقفها من طلب استقدام حكام أجانب لمباريات الدوري بعد الأزمة التي شغلت الرأي العام الكروي المصري مؤخرا.

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري هذا الشهر.

وحصل FilGoal.com على خطاب رابطة الأندية المُرسل للأندية بشأن استقدام حكام أجانب.

وحسبما جاء في الخطاب فإن رابطة الأندية طلبت من بيراميدز وكذلك باقي الأندية بالتقدم بخطاب رسمي "حال رغبته" لاستقدام حكام أجانب لمواجهتي الأهلي والزمالك مع مراعاة تحويل القيمة المالية قبل أسبوعين من اللقاء وفقا للائحة.

ويأتي ذلك الخطاب بعد التنسيق بين هاني أبو ريدة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية طبقا للخطاب الصادر من الرابطة وتمسك الاتحاد بتطبيق بند الحكام الأجانب نصا لما هو وارد في اللائحة.

ماذا تقول اللائحة؟

في حالة طلب أي نادي تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها ووافق مجلس إدارة الرابطة على تلبية طلبه يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة.. الخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل.

وفي وقت سابق، قال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "في البداية نما إلى علم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أن نادي بيراميدز لم يرسل أي طلبات رسمية لاستقدام حكام أجانب لمباراتيه أمام الأهلي والزمالك، وللتأكد من ذلك قام دياب بالاتصال هاتفيا بهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لسؤاله عن حقيقة الأمر".

وأضاف "أكد أبو ريدة لدياب أنه سينفذ اللوائح والقوانين على أي فريق وأي مباراة فيما يخص طلبات استقدام الحكام الأجانب بوحوب إرسال النادي الراغب في ذلك طلبين رسميين لكلا من رابطة الأندية وأيضا لاتحاد الكرة بالإضافة لسداده القيمة المالية لاستقدام الطاقم من خلال إيداع المبلغ المالي نظير تحمل نفقات استقدام هذا الطاقم في الحساب البنكي الرسمي لاتحاد الكرة وخلال المدة القانونية المنصوص عليها قبل المباراة".

وأكمل "طلب دياب من أبو ريدة نقل ما قاله في خطاب رسمي يكون ردا على خطابه الذي أرسله يوم 9 مارس يطلب فيه كرابطة بتعيين حكام أجانب للمباريات المشتركة بين الثلاثي المتنافس على الدوري بيراميدز والأهلي والزمالك".

وأتم "بالفعل أرسل اتحاد الكرة الخطاب لرابطة الأندية التي بدورها أرسلته للأندية الـ3 بيراميدز والأهلي والزمالك وأكدت على الأندية الـ3 أنه يجب عليهم تنفيذ تلك البنود والشروط في حالة رغبة أي منهم في استقدام حكام أجانب كما سيتم تعميم الموضوع على كافة أندية الدوري الممتاز".

إلى ذلك، أمهل اتحاد الكرة كل من الأهلي وبيراميدز 48 ساعة لارسال طلبات رسمية بشأن طلب حكام أجانب لمباراتهما بالدوري، حسبما علم FilGoal.com.

وطلب اتحاد الكرة من أي طرف يرغب في استقدام طاقم تحكيم أجنبي إرفاق شيكات مستحقة الدفع مع طلبه بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد هدد بعدم استكمال بطولة الدوري في حالة عدم تنفيذ مطلبه بخوض مباراة الزمالك بإدارة طاقم تحكيم أجنبي.

وعلم FilGoal.com أن شركة الكرة بالأهلي أبلغت الإدارة بضرورة استكمال الدوري وعدم الانسحاب بسبب العقوبات المالية التي سيتعرض لها النادي حال انسحابه والتي ستتسبب في خسائر مالية لا يمكن تحملها.

وأعلنت اللجنة الأولمبية رفض الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي بشأن مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقررًا لها أن تقام يوم 11 مارس في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتحديد بطل الدوري.

وكشف اللجنة الأولمبية في بيان لها يوم الأربعاء عن سبب رفض الشكوى: "عدم ثبوت تقديم النادي الأهلي لطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته مع الزمالك، وأن خطاب رابطة الأندية المرسل قبل يومين من المباراة لم يتضمن تقديم النادي الأهلي لثمة طلب رسمي في هذا الشأن وهو ما أكدته مذكرة الرد المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأكمل بيان الأولمبية: "تعيين الحكام لإدارة مباريات المسابقة هو حق أصيل للجنة الحكام بالاتحاد، وأنه لا يجوز للأندية طلب تعيين أو عدم تعيين حكام معينين لمبارياتهم، ولا يجوز لهم أيضا طلب تغيير حكم تم تعيينه بالفعل".

وأضاف البيان: "كما نصت اللائحة على التزام جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري - بما في ذلك النادي الأهلي - بلعب كافة مباريات المسابقة".

وعن طريقة إجراء القرعة، ذكر البيان: "تضمن لائحة إدارة المسابقات للدوري لنصوص تفيد إجراء القرعة إلكترونيا، وهي اللائحة المعتمدة من مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية والمسلمة للأندية المشاركة منذ بداية الموسم، وبالتالي علم النادي الأهلي بما تضمنه من أحكام وقواعد، وهي ذات الأليات المستخدمة في المرحلة الأولى لمسابقة الدوري، دون ثبوت تقديم الأندية المشاركة لأي اعتراض على استخدام تلك الألية في حينه، بما مفاده عدم اعتراض النادي الأهلي بشأن استخدام القرعة الإلكترونية على غير ذي سند".

وأوضح البيان: "استنادا على ذلك قررت لجنة الهيئات والأندية والقيم بإجماع الأراء برفض الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي لصحة الإجراءات المتخذة من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم".

وأتم بيان الأولمبية بتوصية: "إذ تتفهم اللجنة الأولمبية إقامة مسابقة الدوري على مرحلتين متتاليتين، بما يشترط معه انتهاء المرحلة الأولى لإعلان جدول مباريات المرحلة النهائية، لذا توصي اللجنة الأولمبية بمراعاة - مستقبلا - إتاحة الفترات الزمنية لاستقدام حكام أجانب عند تحديد تاريخ أول جولة للمرحلة النهائية في المواسم القادمة.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا بعدها: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة القرار رابطة الأندية المحترفة، المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

وارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.