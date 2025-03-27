طاقم حكام هندوراسي لمواجهة الزمالك وسيراميكا.. ومصري للقاء بيراميدز والبنك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراتى الزمالك مع سيراميكا والبنك الأهلي مع بيراميدز فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر إقامة المباراتين فى تمام التاسعة والنصف من مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي والدفاع الجوى على التوالي.

يدير مباراة الزمالك وسيراميكا طاقم حكام من هندوراس بقيادة هيكتور سعيد مارتينيز سورتو حكما للساحة ويعاونه والتر لوبيس مساعد أول، وكرستيان راميريز مساعد ثاني.

فيما يقود الهندوراسى سيلفن براون غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد، والكوستاريكى بنجامين بينادا مساعدا له، والمصري محمود ناجى كحكم رابع.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري طاقم حكام بقيادة محمود بسيونى حكما للساحة لإدارة مباراة البنك الأهلي مع بيراميدز ويعاونه سمير جمال مساعد أول، و سامى هلهل مساعد ثاني.

وتم تعيين خالد الغندور كحكم رابع، وعبد العزيز السيد حكم فيديو مساعد، وأحمد حسام طه مساعد له.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب كأس مصر.