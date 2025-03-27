الثانية على التوالي.. مصر تستضيف أمم إفريقيا للشباب 2025

الخميس، 27 مارس 2025 - 21:08

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب مصر للشباب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) استضافة مصر لـ كأس أمم إفريقيا للشباب 2025.

وكان من المقرر إقامة البطولة في شهر أبريل القادم بكوت ديفوار التي اعتذرت عن استضافتها قبل ساعات.

وأوضح بيان كاف أن الحكومة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم سبق وأن تقدم بطلب استضافة البطولة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - اتحاد الكرة يوافق على تنظيم أمم إفريقيا للشباب الشهر المقبل وزارة الرياضة تكشف لـ في الجول موقف استضافة أمم إفريقيا للشباب بي ان سبورتس: كاف يعرض على مصر استضافة أمم إفريقيا للشباب مصدر من كاف لـ في الجول: كوت ديفوار أبلغتنا بالاعتذار عن عدم استضافة أمم إفريقيا للشباب

وستقام نهائيات إفريقيا تحت 20 عاما في مصر في الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كاف طلب رسميا من مصر الموافقة على تنظيم البطولة بما لها من مكانة عريقة وقدرات كبيرة وخبرات معروفة في إنجاح تنظيم أى بطولات مهما كانت الظروف أو ضيق الوقت.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على موافقة الدولة وخطاب الضمان الحكومي.

وبعد هذا الإجراء سينسق اتحاد الكرة مع كاف حول تفاصيل ملاعب ومواعيد البطولة وهل ستقام في موعدها ام ستؤجل لبعض الوقت من أجل استكمال كافة التجهيزات.

وكان من المفترض أن تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة ما بين 26 إبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف عن اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

وكشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة لـ FilGoal.com: "لم يصلنا من اتحاد الكرة طلب استضافة أمم إفريقيا تحت 20 عاما حتى الآن".

وأوضح "الأمر يناقشه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعند تقدمه بالطلب سنمنحه خطاب ضمان الحكومة بالموافقة على استضافة البطولة في مصر".

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة البطولة قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في مجموعة واحدة مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.

مصر للشباب أمم إفريقيا للشباب 2025
نرشح لكم
خبر في الجول - اتحاد الكرة يوافق على تنظيم أمم إفريقيا للشباب الشهر المقبل وزارة الرياضة تكشف لـ في الجول موقف استضافة أمم إفريقيا للشباب تقرير: طرح تذاكر أمم إفريقيا تحت 17 عاما بالمغرب مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: اللاعب أرسل رسالة اعتذار لـ حسام حسن متحدث وزارة الرياضة لـ في الجول: لم يحدث خلاف بين أشرف صبحي وحسام حسن بمشاركة منتخب مصر.. الكشف عن كأس وشعار بطولة أمم إفريقيا للناشئين مصدر من كاف لـ في الجول: كوت ديفوار أبلغتنا بالاعتذار عن عدم استضافة أمم إفريقيا للشباب بعثة منتخب الناشئين تطير إلى المغرب لخوض كأس الأمم الإفريقية
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) أوساسونا.. بداية المباراة 5 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - يحيى خالد يقود سان جيرمان لفوز شاق على سيجيد في أبطال أوروبا 30 دقيقة | كرة يد
الاتحاد الكندي يرد على اتهامات وكيل ألفونسو ديفيز بالتسبب في إصابته 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول موقف النادي من استقدام حكام أجانب للقاء الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
طاقم حكام هندوراسي لمواجهة الزمالك وسيراميكا.. ومصري للقاء بيراميدز والبنك 49 دقيقة | الدوري المصري
الثانية على التوالي.. مصر تستضيف أمم إفريقيا للشباب 2025 56 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل برشلونة - توريس يقود الهجوم.. وأراوخو وليفا على الدكة ضد أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - رابطة الأندية ترسل خطابا بشأن الحكام الأجانب لبيراميدز والأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض 4 مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة خروج صلاح ومرموش من المعسكر