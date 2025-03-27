تشكيل برشلونة - توريس يقود الهجوم.. وأراوخو وليفا على الدكة ضد أوساسونا

يبدأ فيران توريس في هجوم برشلونة أمام أوساسونا في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وتأجل اللقاء في وقت سابق بسبب وفاة أحد أطباء الطاقم الطبي لبرشلونة قبل ساعات على انطلاق المباراة.

ويغيب البرازيلي رافينيا عن اللقاء بعد خوضه لمباراة أول أمس ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من رونالد أراوخو وروبرت ليفاندوفسكي.

وحصل إنييجو مارتينيز مدافع برشلونة على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.

وجاء تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: فوتشنيك تشيزني

الدفاع: أليخاندرو بالدي – إيينجو مارتينيز – إريك جارسيا – جول كوندي

الوسط: جافي – بيدري – فرينيكي دي يونج

الهجوم: لامين يامال – فيران توريس – داني أولمو

وعلى مقاعد البدلاء: إينياكي بينا – دييجو كوشين - باو كوبارسي – رونالد أراوخو – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – بابلو توري – فيرمن لوبيز – باو فيكتور – هوجو فورت – جيرارد مارتن – أليكسيس أولميدو.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة متفوقا بالمواجهات المباشرة على ريال مدريد قبل خوض مؤجلة أوساسونا.

أما أوساسونا فيتواجد في المركز 14 من جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.