بيلد تكشف تفاصيل جديدة في إصابة ألفونسو ديفيز.. ومدة غيابه المتوقعة

كشفت جريدة بيلد تفاصيل جديدة حول الإصابة القوية التي تعرض لها الكندي ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ.

وأعلن بايرن ميونيخ تعرض لاعبه ألفونسو ديفيز للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وذكرت بيلد أن ألفونسو ديفيز لم يُصَب بتمزق في الرباط الصليبي فحسب، بل عانى أيضًا من تلف في غضروف الركبة.

وأضاف التقرير أن اللاعب خضع بالفعل لجراحة ناجحة.

ومن المتوقع أن يغيب ديفيز عن الملاعب لمدة 6 أشهر على الأقل، وفي أسوأ الأحوال 8 أشهر، حسب بيلد.

وتعرض ديفيز للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد أمريكا في دوري أمم كونكاكاف.

وخضع اللاعب لفحص طبي آخر في ميونيخ عقب عودته من كندا وهو ما أثبت إصابته.

ومع إصابة ديفيز أصبح بايرن ميونيخ يملك ثلاثة لاعبين يمكنهم اللعب بدلا منه في مركز الظهير الأيسر وهم هيروكي إتو ورافاييل جاريرو وجوسيب ستانيسيتش.

وشارك ديفيز في 31 مباراة بقميص بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وكان اللاعب قد جدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2030 بعد أن كان عقده القديم ينتهي بنهاية الموسم الحالي.