بيسيرو: نحتاج لتقييم حالة زيزو قبل مواجهة سيراميكا

أوضح البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك أن الجهاز الفني ينتظر التأكد من الحالة البدنية لأحمد سيد "زيزو" نجم الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف من مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي يوم الخميس: "نسعى للوصول إلى نهائي كأس مصر ولابد أن نقدم مباراة كبيرة غداً، وستكون مواجهة صعبة بالتأكيد خاصة وأن المنافس فريق جيد ولديه لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني جيد، ويجب أن يكون الزمالك في أفضل حالاته".

وأضاف "لا يوجد ربط بين مباريات كأس عاصمة مصر ومباريات كأس مصر، ولم نخض مباريات كأس عاصمة مصر باللاعبين الأساسيين، ومنحت راحة لبعض اللاعبين الأساسيين بالرغم من غياب اللاعبين الدوليين، كما أن من شارك من المجموعة الأساسية لعب لوقت قليل، وكنت أرى أن الزمالك يستحق الفوز على بتروجت في المباراة الأخيرة، وأرى أن الفريق قدم مباراة جيدة، وإذا كان الخصم أفضل كان ذلك سيؤثر على ثقتنا، ولم نخض المباراة بالتشكيل الأساسي، وفضلت استغلال المباراتين لمنح فرصة للاعبين جدد، وخلقنا العديد من الفرص في مباراة بتروجت وخسرنا بسبب خطأين من خط الدفاع ولكن ثقتنا لم تهتز في أنفسنا".

وتابع "أعلم أن المسؤولية كبيرة منذ توليت تدريب الزمالك، ونريد الفوز بالكأس وقبل ذلك يجب تخطي عقبة سيراميكا لأنه فريق جيد ومنظم وأثق في قدرات لاعبي الزمالك".

وأكمل "فضلت إراحة محمود حمدي (الونش) ومحمود بنتايك وعبد الله السعيد في لقاء بتروجت، وكنت أثق في اللاعبين المتواجدين لتحقيق الفوز، أهدرنا ركلة جزاء والعديد من الفرص، وفضلت إراحة بعض اللاعبين في هذه المباراة وكنت واثقاً في المجموعة التي شاركت".

وواصل البرتغالي"ناصر منسي وأحمد فتوح يتحسنان، ناصر كان مريضا وفتوح عانى من إصابة في الركبة وسنطمئن على الثنائي في مران اليوم، ونحتاج للوقوف على موقف أحمد سيد (زيزو) لأنه شارك مع المنتخب في مباراتي إثيوبيا وسيراليون".

وتمكن زيزو من هز شباك إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

يوم الأربعاء لم يشارك زيزو ومحمد السيد في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بناء على قرار بيسيرو من أجل تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل في ظل معاناتهما من الإرهاق بعد مشاركة الأول مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومشاركة الثاني في البطولة الدولية للمنتخبات الأولمبية التي أقيمت في قطر خلال الأيام الماضية.

وقال مدرب الزمالك "أوجه التحية للمنتخب المصري على الفوز في مباراتي إثيوبيا وسيراليون وأهنئ اللاعبين، وكنت أتمنى أن يشارك بعضهم لوقت أكثر ولكن زيزو ظهر بمستوى جيد".

وأردف "سيف الجزيري سجل هدفا مع منتخب تونس وذلك سيمنحه ثقة، وخاض تدريب استشفائي بالأمس بعد وصوله إلى القاهرة مساء الأربعاء وسيشارك في تدريب اليوم، في حين أن باقي اللاعبين الدوليين على أتم الجاهزية للمباراة المقبلة، وأتمنى أن يكونوا تدربوا جيداً مع المنتخب".

وأتم بيسيرو "نحتاج دعم الجماهير ونلعب من أجلهم ونسعى لتحقيق الفوز لإسعادهم في المباراة المقبلة".