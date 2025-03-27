خبر في الجول - اتحاد الكرة يوافق على تنظيم أمم إفريقيا للشباب الشهر المقبل

علم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتنظيم كأس الأمم الإفريقية للشباب 2025.

وكان من المقرر إقامة البطولة في شهر إبريل القادم بكوت ديفوار التي اعتذرت عن استضافتها قبل ساعات.

ارتبط اسم مصر باستضافة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما بعد اعتذار كوت ديفوار عن استضافة البطولة.

وعلم FilGoal.com أن كاف طلب رسميا من مصر الموافقة على تنظيم البطولة بما لها من مكانة عريقة وقدرات كبيرة وخبرات معروفة في إنجاح تنظيم أى بطولات مهما كانت الظروف أو ضيق الوقت.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على موافقة الدولة وخطاب الضمان الحكومي.

وبعد هذا الإجراء سينسق اتحاد الكرة مع كاف حول تفاصيل ملاعب ومواعيد البطولة وهل ستقام في موعدها ام ستؤجل لبعض الوقت من أجل استكمال كافة التجهيزات.

وكان من المفترض أن تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة ما بين 26 إبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف عن اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

وكشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة لـ FilGoal.com: "لم يصلنا من اتحاد الكرة طلب استضافة أمم إفريقيا تحت 20 عاما حتى الآن".

وأوضح "الأمر يناقشه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعند تقدمه بالطلب سنمنحه خطاب ضمان الحكومة بالموافقة على استضافة البطولة في مصر".

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة البطولة قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في مجموعة واحدة مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.