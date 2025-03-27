كرة يد - مصدر من الأهلي لـ في الجول: خطوة أخيرة قبل انضمام عبد الرحمن فيصل إلى سان جيرمان

بات عبد الرحمن فيصل لاعب النادي الأهلي لكرة اليد قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان.

ويزامل عبد الرحمن فيصل زميله يحيى خالد نجم منتخب مصر بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "باريس سان جيرمان أتم اتفاقه مع النادي الأهلي لضم عبد الرحمن فيصل لاعب كرة اليد بداية من الموسم المقبل".

وأوضح "اللاعب سيغادر إلى باريس يوم الأحد عقب مواجهة البنك الأهلي في الدوري ليخضع للكشف الطبي في خطوة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة".

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق تعيين ستيفن مادسن المدير الفني الحالي لفريق الأهلي بداية من الموسم المقبل.

ويلعب الأهلي أمام البنك الأهلي مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز في مباراتين من المباريات الثلاثة المقبلة لحسم اللقب بشكل رسمي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة منفردا في انتظار نتيجة الزمالك أمام طلائع الجيش.

وحال حقق الأهلي الفوز على كل من البنك الأهلي والزهور سيحسم اللقب رسميا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك.