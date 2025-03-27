قائمة برشلونة - غياب رافينيا وتواجد كوبارسي وأراوخو أمام أوساسونا.. وجاهزية مارتينيز

الخميس، 27 مارس 2025 - 14:09

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال سوسيداد

حصل إنييجو مارتينيز مدافع برشلونة على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.

وكشف نادي برشلونة عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أوساسونا في المباراة المؤجلة من الجولة 27 بمسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب رافينيا بسبب ضيق الوقت بين خوض مباراة البرازيل أمام الأرجنتين، ومواجهة برشلونة أمام أوساسونا.

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بينما تواجد رونالد أراوخو وباو كوبارسي ومن المتوقع تواجد الثنائي على مقاعد البدلاء.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين.

الدفاع: أليخاندرو بالدي – باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن - إنييجو مارتينيز - أليكسيس أولميدو.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – فرينكي دي يونج – داني أولمو.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – باو فيكتور – لامين يامال – أنسو فاتي.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة متفوقا بالمواجهات المباشرة على ريال مدريد قبل خوض مؤجلة أوساسونا.

أما أوساسونا فيتواجد في المركز 14 من جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

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