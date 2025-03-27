بي ان سبورتس: كاف يعرض على مصر استضافة أمم إفريقيا للشباب

الخميس، 27 مارس 2025 - 13:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

كشفت قنوات بي ان سبورتس عن طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مصر استضافة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة بدلا من كوت ديفوار.

وأوضحت بي ان سبورتس عبر حسابها على موقع إكس: "هناك استعداد مصري لقبول الطلب".

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف عن اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

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وكان من المفترض أن تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة ما بين 26 إبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الاتحاد الإيفواري أبلغنا باعتذاره عن عدم استضافة كأس أمم إفريقيا للشباب بناء على قرار الحكومة ونجتمع خلال ساعات لبحث القرار النهائي بشأن مستقبل البطولة".

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة البطولة قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في المجموعة مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

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