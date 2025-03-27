تقرير: فحص طبي لظهير أهلي جدة لحسم موقفه من الدربي أمام الاتحاد

الخميس، 27 مارس 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

سعد بالعبيد - أهلي جدة

يخضع سعد بالعبيد ظهير أيسر أهلي جدة لفحوصات طبية وبدنية خلال الفترة المقبلة من أجل حسم موقفه من مواجهة اتحاد جدة.

وكان بالعبيد قد تعرض للإصابة في الجولة 23 من الدوري السعودي أمام الهلال.

وتعرض بالعبيد لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

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وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن ظهير أيسر أهلي جدة سيخضع لاختبارات طبية وبدنية خلال الحصص التدريبية المقبلة.

وخاض بالعبيد برنامجا علاجيا وتأهيليا خلال فترة التوقف رغم الإجازة التي منحها ماتياس يايسله المدير الفني للفريق.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الأهلي يوم السبت 5 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 48 نقطة بينما الاتحاد في صدارة الترتيب بـ 61 نقطة.

ويفصل اتحاد جدة 4 نقاط فقط عن الهلال أقرب ملاحقيه على الصدارة.

الدوري السعودي أهلي جدة
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