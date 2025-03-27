كرة سلة - جولتان على النهاية.. موقف ترتيب دوري السوبر قبل الأدوار الإقصائية

الخميس، 27 مارس 2025 - 11:43

كتب : محمد سمير

خالد عبد الناصر - الزمالك ضد الاتحاد كرة سلة

بلغت الإثارة ذروتها في منافسات دوري السوبر لرجال كرة السلة قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.

ويتم ترتيب الفرق الثمانية في المجموعة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

إذ يواجه في ربع النهائي، صاحب المركز الأول نظيره الثامن، بينما الثاني يلعب ضد السابع، والثالث أمام السادس وأخيرا الرابع ضد الخامس.

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ويشتعل السباق على قمة ترتيب الدوري قبل جولتين من النهاية بين فرق الأهلي والزمالك والاتحاد.

وتبعد صدارة الترتيب الفريق المتصدر عن ملاقاة صاحبي المركزين الثاني والثالث إلا في المباراة النهائية.

وتقام اليوم الخميس منافسات الجولة 13 وقبل الأخيرة بمواجهتين ناريتين بين الأهلي ضد سبورتنج، والزمالك أمام الاتحاد في تمام التاسعة مساء.

وجاء الترتيب الحالي كالآتي:

1- الأهلي 22 نقطة

2- الزمالك 22 نقطة

3- الاتحاد 21 نقطة

4- سبورتنج 19 نقطة

ويتصدر الأهلي الترتيب متفوقا على الزمالك بالمواجهات المباشرة بعد الفوز في الدورين الأول والثاني.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين أمام كل من سبورتنج والاتحاد لحسم الصدارة بغض النظر عن النتائج الأخرى.

أما الزمالك فيحتاج للفوز في المباراتين على الاتحاد والمصرية للاتصالات ولكن بشرط خسارة الأهلي لمباراة.

بينما الاتحاد لا بديل له عن الفوز على الزمالك ثم الأهلي لحسم صدارة الترتيب.

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