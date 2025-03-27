صحيفة اليوم: تأكد غياب بيرجوين عن مواجهة الشباب في الكأس

تأكد غياب الهولندي ستيفن بيرجوين لاعب اتحاد جدة عن مواجهة الشباب في كأس ملك السعودية.

ستيفن بيرخفاين النادي : الاتحاد الاتحاد

وكان بيرجوين قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مواجهة الرياض في الدوري قبل التوقف الدولي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن مواصلة بيرجوين برنامجه العلاجي في هولندا بمتابعة الجهاز الطبي لاتحاد جدة.

وأشار التقرير إلى تأكد عدم مشاركة بيرجوين في مواجهة الاتحاد المقبلة عندما يستضيف الشباب.

ويأتي غياب بيرجوين لعدم جاهزيته الفنية بعد عدم تعافيه من إصابة مفصل القدم.

ويستضيف اتحاد جدة نظيره الشباب مساء الثلاثاء المقبل ضمن نمافسات نصف نهائي كأس الملك.

وحسم اتحاد جدة تأهله لنصف نهائي الكأس بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة عقب مرور 25 جولة.

ويفصل اتحاد جدة 4 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه بالدوري السعودي.