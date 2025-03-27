مواعيد مباريات الخميس 27 مارس 2025.. برشلونة ضد أوساسونا وقمة بدوري السلة

الخميس، 27 مارس 2025 - 10:38

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد أتليتكو مدريد

تقام مؤجلة برشلونة في الدوري الإسباني مساء اليوم الخميس الموافق 27 من شهر مارس 2025.

لمعرفة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق أوساسونا في المباراة المؤجلة من الجولة 27 بمسابقة الدوري الإسباني.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كرة سلة

يشهد اليوم الخميس منافسات الجولة 13 من دوري السوبر وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويستضيف الأهلي فريق سبورتنج على صالة زويل بمدينة 6 أكتوبر في التاسعة مساء.

بينما قمة الجولة بين الزمالك أمام الاتحاد السكندري في نفس التوقيت.

وتذاع المباريات عبر أون سبورت وحساب الاتحاد المصري لكرة السلة على يوتيوب.

دوري أبطال أوروبا - سيدات

يستضيف برشلونة فريق سيدات فولفسبورج في الثامنة إلا ربع مساء ضمن منافسات إياب ربع نهائي المسابقة.

بينما تستضيف سيدات تشيلسي فريق مانشستر سيتي في نفس الدور بتمام العاشرة مساء.

الدوري الإسباني برشلونة
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