في الجول يكشف حقيقة عقد جلسة بين الزمالك وزيزو.. والخطوة المقبلة

عاد أحمد زيزو لاعب الزمالك إلى الفريق من جديد بعد نهاية معسكر منتخب مصر.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولا يزال ملف التجديد شائكا.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يرغب في تجديد تعاقد أحمد زيزو ولا يزال متمسكا بذلك لكن لم يتم عقد أي جلسات بين اللاعب أو والده مع مسؤولي النادي حتى الآن.

وكشف أن ذلك يعود إلى ضيق الوقت بين عودته من معسكر المنتخب ومواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

ويسود الاتجاه الأقرب حتى الآن هو عقد جلسة عقب رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

وأشاد أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك بلاعب الفريق أحمد مصطفى "زيزو" ووالده عبر حسابه الرسمي أمس الأربعاء.

ووصف ميدو، زيزو لاعب فريق الزمالك باللاعب المصري الأهم في الخمس سنوات الأخيرة.

وعلم FilGoal.com أن هناك تطورات حدثت في ملف تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك.

بعدما اتفق مسؤولو الزمالك مع أحمد زيزو على عقد جلسة عقب معسكر منتخب مصر بحضور والده، تفاجأ اللاعب بوصول عرض عبر بريده الإلكتروني من النادي.

ولذلك ينوي زيزو الاستفسار من مسؤولي الزمالك عما إذا كان هذا هو العرض الأخير، وإذا كان الأخير بالفعل سيلغي الجلسة التي تم الاتفاق عليها سابقا.

عرض الزمالك يقترب من 80 مليون جنيه في الموسم ولا يشمل عمولة والده التي كانت سببا في الخلاف بالمفاوضات منذ البداية.

وكان والد زيزو طلب عمولة بقيمة 20 مليون جنيه وقت تجديد تعاقد اللاعب مع الزمالك.

زيزو أيضا كان قد طلب 50 مليون جنيه منحة تعاقد، وهو ما يراه الزمالك استحالة دفع هذا الرقم لكن هناك مرونة للتفاوض على تقليله.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل الطرفين لاتفاق على تجديد التعاقد.

وسجل زيزو هدفين في التوقف الدولي الأخير أمام كل من إثيوبيا وسيراليون.