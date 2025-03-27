في الجول يكشف حقيقة عقد جلسة بين الزمالك وزيزو.. والخطوة المقبلة

الخميس، 27 مارس 2025 - 01:32

كتب : FilGoal

احتفال أحمد زيزو بهدفه في شباك فاركو

عاد أحمد زيزو لاعب الزمالك إلى الفريق من جديد بعد نهاية معسكر منتخب مصر.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولا يزال ملف التجديد شائكا.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يرغب في تجديد تعاقد أحمد زيزو ولا يزال متمسكا بذلك لكن لم يتم عقد أي جلسات بين اللاعب أو والده مع مسؤولي النادي حتى الآن.

أخبار متعلقة:
طاهر محمد يختار الأمهر بين زيزو والشحات.. ويوضح موقفه لو أراد الزمالك ضمه مران الزمالك - انتظام الدوليين ووصول الجزيري.. وبرنامج خاص لـ زيزو استعدادا لسيراميكا كرة يد - الزمالك يواصل مطاردة الأهلي بالفوز على طلائع الجيش كرة نسائية - زد يقصي الزمالك من الكأس.. وصعود الأهلي ودجلة وانسحاب أمام مسار

وكشف أن ذلك يعود إلى ضيق الوقت بين عودته من معسكر المنتخب ومواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

ويسود الاتجاه الأقرب حتى الآن هو عقد جلسة عقب رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

وأشاد أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك بلاعب الفريق أحمد مصطفى "زيزو" ووالده عبر حسابه الرسمي أمس الأربعاء.

ووصف ميدو، زيزو لاعب فريق الزمالك باللاعب المصري الأهم في الخمس سنوات الأخيرة.

وعلم FilGoal.com أن هناك تطورات حدثت في ملف تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك.

بعدما اتفق مسؤولو الزمالك مع أحمد زيزو على عقد جلسة عقب معسكر منتخب مصر بحضور والده، تفاجأ اللاعب بوصول عرض عبر بريده الإلكتروني من النادي.

ولذلك ينوي زيزو الاستفسار من مسؤولي الزمالك عما إذا كان هذا هو العرض الأخير، وإذا كان الأخير بالفعل سيلغي الجلسة التي تم الاتفاق عليها سابقا.

عرض الزمالك يقترب من 80 مليون جنيه في الموسم ولا يشمل عمولة والده التي كانت سببا في الخلاف بالمفاوضات منذ البداية.

وكان والد زيزو طلب عمولة بقيمة 20 مليون جنيه وقت تجديد تعاقد اللاعب مع الزمالك.

زيزو أيضا كان قد طلب 50 مليون جنيه منحة تعاقد، وهو ما يراه الزمالك استحالة دفع هذا الرقم لكن هناك مرونة للتفاوض على تقليله.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل الطرفين لاتفاق على تجديد التعاقد.

وسجل زيزو هدفين في التوقف الدولي الأخير أمام كل من إثيوبيا وسيراليون.

الزمالك أحمد زيزو تجديد الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول - تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.. سفر أحمد حمدي إلى الإمارات رئيس لجنة الأندية: الأهلي لم يطلب تحكيم أجنبي للقمة قبل مواجهة الهلال السوداني.. الأهلي يخسر أمام زد وديا ميدو: زيزو أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة.. ووالده يستحق التقدير بالمستندات.. مصدر من الأهلي يكشف نقاط الاعتراض على بيان اللجنة الأولمبية في أزمة القمة طاهر محمد يختار الأمهر بين زيزو والشحات.. ويوضح موقفه لو أراد الزمالك ضمه مران الزمالك - انتظام الدوليين ووصول الجزيري.. وبرنامج خاص لـ زيزو استعدادا لسيراميكا خبر في الجول - شركة الكرة بالنادي الأهلي تخطر الإدارة بضرورة استكمال الدوري
أخر الأخبار
في الجول يكشف حقيقة عقد جلسة بين الزمالك وزيزو.. والخطوة المقبلة ساعة | الدوري المصري
عودة سافيتش لتدريبات الهلال قبل لقاء النصر ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - بمشاركة قداح.. كيلسي يخسر أمام فوكس برلين بأبطال أوروبا بفارق 6 أهداف ساعة | كرة يد
خبر في الجول - تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.. سفر أحمد حمدي إلى الإمارات ساعة | الدوري المصري
تقرير سعودي: إصابة جون دوران قبل لقاء الهلال المرتقب 2 ساعة | سعودي في الجول
دوري المحترفين - صراع الصدارة كما هو بعد نهاية الجولة 27 2 ساعة | القسم الثاني
رئيس لجنة الأندية: الأهلي لم يطلب تحكيم أجنبي للقمة 2 ساعة | الدوري المصري
كرة نسائية - رغم انتصار الكلاسيكو التاريخي.. ريال مدريد يودع أبطال أوروبا بثلاثية أمام أرسنال 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 2 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 3 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض 4 مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة خروج صلاح ومرموش من المعسكر