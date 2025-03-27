عودة سافيتش لتدريبات الهلال قبل لقاء النصر

انتظم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في تدريبات الهلال الجماعية قبل لقاء النصر المرتقب.

ويستعد النصر للقاء الهلال يوم 4 أبريل المقبل في المملكة أرينا في الجولة 26 من الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية ظهر الصربي في تدريبات الهلال الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

واستعاد الهلال مؤخرا 3 أسماء هم سيرجي بالإضافة لألكسندر ميتروفيتش وياسر الشهراني بعد تعافيهم من الإصابة.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال، فيما يأتي النصر ثالثا برصيد 51 نقطة.

🔷 شارك اللاعب "سيرجي ساڤيتش" في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي ⚽️ pic.twitter.com/O1hZiYLA5M — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 26, 2025

وغاب سافيتش بسبب إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة باختاكور في طشقند.

وخاض الهلال 4 مباريات ودية خلال توقف الدوري السعودي ضد النصر والاتفاق والخليج والشباب.

ويستعد الهلال أيضا للقاء جوانجو الكوري الجنوبي يوم 25 أبريل المقبل.