عودة سافيتش لتدريبات الهلال قبل لقاء النصر

الخميس، 27 مارس 2025 - 01:21

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال

انتظم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في تدريبات الهلال الجماعية قبل لقاء النصر المرتقب.

ويستعد النصر للقاء الهلال يوم 4 أبريل المقبل في المملكة أرينا في الجولة 26 من الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية ظهر الصربي في تدريبات الهلال الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

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واستعاد الهلال مؤخرا 3 أسماء هم سيرجي بالإضافة لألكسندر ميتروفيتش وياسر الشهراني بعد تعافيهم من الإصابة.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال، فيما يأتي النصر ثالثا برصيد 51 نقطة.

وغاب سافيتش بسبب إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة باختاكور في طشقند.

وخاض الهلال 4 مباريات ودية خلال توقف الدوري السعودي ضد النصر والاتفاق والخليج والشباب.

ويستعد الهلال أيضا للقاء جوانجو الكوري الجنوبي يوم 25 أبريل المقبل.

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