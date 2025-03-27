خبر في الجول - تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.. سفر أحمد حمدي إلى الإمارات

سافر أحمد حمدي لاعب الزمالك إلى الإمارات من أجل الخضوع للقياسات الطبية هناك بعد التعافي من الإصابة.

وتعرض أحمد حمدي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

وشارك أحمد حمدي في تدريبات الزمالك بشكل تدريجي بداية من الأحد 9 مارس استعدادا للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن أحمد حمدي سافر إلى الإمارات صباح الأربعاء للخضوع للقياسات الطبية تمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية.

وسيتم عرض نتائج القياسات الطبية على الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي، عن طريق محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك.

وبناء على نتائج القياسات البدنية سيتم تحديد موعد مشاركة أحمد حمدي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في إطار مباريات نصف نهائي كأس مصر.