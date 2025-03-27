تقرير سعودي: إصابة جون دوران قبل لقاء الهلال المرتقب

الخميس، 27 مارس 2025 - 00:44

كتب : FilGoal

جون دوران - النصر

تعرض جون دوران مهاجم منتخب كولومبيا والنصر السعودي للإصابة قبل لقاء الهلال المرتقب في كلاسيكو السعودية.

وسجل هداف النصر هدفا بقميص كولومبيا في التعادل مع باراجواي بنتيجة 2-2 في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد النصر للقاء الهلال يوم 4 أبريل المقبل في المملكة أرينا في الجولة 26 من الدوري السعودي.

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وفقا لموقع "سبورت 24" السعودي فإن دوران تعرض للإصابة في الكتف خلال لقاء باراجواي، وسيخضع لفحوصات لحسم موقفه من لقاء الهلال المرتقب.

وخاض الكولومبي البالغ 21 عاما 9 مباريات بقميص النصر منذ انضمامه من أستون فيلا في يناير الماضي سجل خلالها 7 أهداف.

وتأتي تلك الضربة بعد تعرض إيمريك لابورت لإصابة جديدة ربما تبعده عن لقاء الهلال المقبل أيضا.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة الرياضية السعودية إصابة جديدة لإيمريك لابورت خلال التدريبات الجماعية للنصر.

وينتظر أن يجري المدافع الإسباني مزيدا من الفحوصات الطبية على إصابته في باطن القدم خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يوجد النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

ويبتعد النصر عن صدارة الدوري السعودي بـ 10 نقاط مع اتحاد جدة قبل تسع جولات من النهاية.

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