دوري المحترفين - صراع الصدارة كما هو بعد نهاية الجولة 27

الخميس، 27 مارس 2025 - 00:29

كتب : رضا السنباطي

فريق المقاولون العرب

انتهت مباريات الجولة 27 من دوري المحترفين بانتصار الكبار، حيث لا تزال الصدارة في يد وادي دجلة.

وانتصر وادي دجلة بنتيجة 2-1 أمام الداخلية بهدفي زياد أسامة برصيد 55 نقطة.

وظلت الصدارة برصيد 57 نقطة في يد وادي دجلة.

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وانتصر المقاولون العرب بنتيجة 2-0 على منتخب السويس ليواصل احتلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

فيما استمر أبو قير للأسمدة في المركز الثالث بفضل فوزه على كهرباء الإسماعيلية 2-1.

وأصبح رصيد أبو قير 50 نقطة في المركز الثالث.

وانتصر أسوان بنتيجة 2-1 خارج أرضه على بترول أسيوط بفضل ثنائية محمد بكري وظل رابعا برصيد 46 نقطة.

وتعادل سبورتنج مع راية سلبيا، والسكة الحديد مودرن مع بروكسي 2-2.

وانتصر ططا على القناة بنتيجة 1-0 بفضل هدف أحمد الحنفي.

وواصل المنصورة تألقه في الفترة الأخيرة بنتيجة 3-0 وارتفع رصيده لـ 27 نقطة بفضل أهداف محمد يسري ومحمد عيد وأحمد عيد.

وفاز الترسانة على لافيينا بنتيجة 1-0 بهدف سجله محمد حسام الشرخة.

وأخيرا تفوق بلدية المحلة على ديروط بنتيجة 2-1.

دوري المحترفين وادي دجلة أبو قير للأسمدة
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