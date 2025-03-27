دوري المحترفين - صراع الصدارة كما هو بعد نهاية الجولة 27
الخميس، 27 مارس 2025 - 00:29
كتب : رضا السنباطي
انتهت مباريات الجولة 27 من دوري المحترفين بانتصار الكبار، حيث لا تزال الصدارة في يد وادي دجلة.
وانتصر وادي دجلة بنتيجة 2-1 أمام الداخلية بهدفي زياد أسامة برصيد 55 نقطة.
وظلت الصدارة برصيد 57 نقطة في يد وادي دجلة.
وانتصر المقاولون العرب بنتيجة 2-0 على منتخب السويس ليواصل احتلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة.
فيما استمر أبو قير للأسمدة في المركز الثالث بفضل فوزه على كهرباء الإسماعيلية 2-1.
أبو قير للأسمدة يفوز على كهرباء الإسماعيلية (2-1) من دوري المحترفين pic.twitter.com/EI72AMsc0l— ON Sport (@ONTimeSports) March 26, 2025
وأصبح رصيد أبو قير 50 نقطة في المركز الثالث.
وانتصر أسوان بنتيجة 2-1 خارج أرضه على بترول أسيوط بفضل ثنائية محمد بكري وظل رابعا برصيد 46 نقطة.
وتعادل سبورتنج مع راية سلبيا، والسكة الحديد مودرن مع بروكسي 2-2.
وانتصر ططا على القناة بنتيجة 1-0 بفضل هدف أحمد الحنفي.
وواصل المنصورة تألقه في الفترة الأخيرة بنتيجة 3-0 وارتفع رصيده لـ 27 نقطة بفضل أهداف محمد يسري ومحمد عيد وأحمد عيد.
وفاز الترسانة على لافيينا بنتيجة 1-0 بهدف سجله محمد حسام الشرخة.
وأخيرا تفوق بلدية المحلة على ديروط بنتيجة 2-1.