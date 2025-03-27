رئيس لجنة الأندية: الأهلي لم يطلب تحكيم أجنبي للقمة

الخميس، 27 مارس 2025 - 00:13

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي ضد طلائع الجيش

أكد شريف القماطي رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية المصرية أن الأهلي لم يطلب بشكل رسمي لعب مباراة القمة في الدوري ضد الزمالك بتحكيم أجنبي.

وقال القماطي عبر قناة ETC: "لجنة الأندية والهيئات والقيم هي لجنة تابعة للجنة الأولمبية، ويجيب أن يترأسها عضو من أعضاء اللجنة الأولمبية، وهي مختصه بكل ما يعرض عليها من مشاكل خاصة باللوائح".

وأضاف "ننظر الشكاوي من حيث تطبيق اللوائح، وسبق وأن تقدم اتحاد الكرة ولجنة الحكام في وقت سابق بشكاوي وتم النظر فيها".

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وأكمل "الأهلي أرسل الشكاوى على مرحلتين، وطلب ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الرابطة واتحاد الكرة حتى لا يتم إهدار حق الأندية، والشكوى الثانية كانت تؤكد أنه تضرر من قرار الرابطة، وأنه لم ينسحب من مباراة القمة".

وأردف "طلبنا رد اتحاد الكرة ورابطة الأندية في أزمة القمة والرابطة أكدت صحة موقفها وأن الأهلي لم يطلب حكام أجانب، وأن الرابطة هي من طلبت حكام أجانب، ولجنة الحكام باتحاد الكرة أعلنت عن وجود طاقم مصري".

وأشار "الرابطة أكدت أنها طبقت اللائحة على الأهلي لأنه انسحب من المباراة، واتحاد الكرة أكد أن الأهلي لم يطلب حكام أجانب، والأهلي لم يذكر في شكواه إنه طلب حكام أجانب، وإنما أكد أن الرابطة هي من طلبت".

وأكد "اللجنة ناقشت شكوى الأهلي، من حيث اللوائح وليس فنيا ولم نناقش أي تفاصيل ولكن تم النظر في ردود الرابطة والاتحاد".

وأتم تصريحاته "اللوائح والشواهد ثابته، ولذلك كان القرار سريع، ولم يحدث أي تأثير على قرارات اللجنة".

وأعلنت اللجنة الأولمبية رفض الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي بشأن مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقررًا لها أن تقام يوم 11 مارس في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتحديد بطل الدوري.

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